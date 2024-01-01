Женщина пересекла Антарктиду за 31,5 дня на лыжах – фото, подробности

Медицинский офицер британской армии говорит, что она стала самой быстрой женщиной, пересекшей Антарктиду на лыжах наедине, ранее побив два других мировых рекорда Гиннеса по антарктическому трекингу.

Об этом пишет The Guardian.

Харприт Чанди утверждает, что установила свой третий мировой рекорд, преодолев 1130 км по антарктическому льду за 31 день, 13 часов и 19 минут.

Она опередила предыдущую рекордсменку, канадку Кэролайн Коте, на один день, 14 часов и 34 минуты. Книга рекордов Гиннеса должна будет проверить это заявление, что может занять несколько месяцев.

Харприт Чанди / Фото: Harpreet Chandi/PA

Чанди из Дерби сказала: "Я устала, но так рада, что сделала это. Антарктида — удивительное место, и находиться здесь является абсолютной привилегией", — сказала она. "Это не то место, которое может завоевать любой человек, это место, к которому вы относитесь с уважением и надеетесь, что оно позволит вам безопасно пройти".

Чанди покинула залив Геркулес на шельфовом леднике Ронне 26 ноября и прибыла на южный полюс в 2:24 утра по Гринвичу 28 декабря.

Она вошла в историю, став первой цветной женщиной, совершившей путешествие по Антарктике в одиночку и без поддержки к Южному полюсу в 2021 году, едва не потеряв мировой рекорд. В следующем году она побила два мировых рекорда, в частности, завершила самую длинную одиночную лыжную экспедицию без поддержки и в одну сторону.

Харприт Чанди / Фото: Harpreet Chandi/PA

Чанди сказала, что ее предыдущая поездка была "самой тяжелой вещью, которую она когда-либо совершала", и поначалу она не верила, что в этом году вернется в Антарктику.

"Во время предыдущей поездки я похудела на 20 кг, получила несколько травм и в феврале перенесла операцию", — сказала она. "Мне понадобилось некоторое время, чтобы восстановиться, именно тогда я поняла, насколько мне плохо, и только летом я чувствовала себя лучше".

Чанди сказала, что каталась на горных лыжах только один раз, и это было "ужасно", и провела неделю, тренируясь с исследователем в Норвегии, прежде чем отправиться в свое последнее приключение.

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В среднем она каталась на лыжах 12–13 часов в день и тащила сани весом 75 кг, в которых было все необходимое для выживания.

"Это определенно не был спринт, но мне приходилось постоянно взвешивать свои усилия и то, как долго я буду кататься на лыжах каждый день", — сказала она. "Слишком долго или слишком быстро, и я сгорю. Если слишком медленно или закончить рано, я пропущу запись. Я просто сосредоточилась на том, что могу контролировать. Я не могла контролировать условия: палящее солнце, белую мглу, температуру минус 30 градусов, но я могу контролировать, как я преодолеваю все. Просто продолжайте делать это шаг за шагом".

Для того чтобы установить рекорд, Чанди совершила перерыв в карьере. Она была военным медикином и работала физиотерапевтом.

Напомним, мужчина прилетел из Алжира во Францию в шасси самолета. Он в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

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