Женщина переспала с 20 женатыми мужчинами, чтобы узнать причину, почему ее любимый изменял

56-летняя британка призналась, что занялась сексом с более чем 20 женатыми мужчинами после измены своего любимого.

Об этом она рассказала The Sun.

Элизабет не ожидала, что в ее возрасте личная жизнь будет доставлять ей удовольствие. Сначала она начала заниматься сексом с женатыми после того, как ее муж Патрик изменил ей с коллегой по работе. Элизабет хотела выяснить, почему он так поступил, и, общаясь с такими же женатыми мужчинами, как и он, которые изменяли, она получила ответ.

"Он поставил наш брак на путь разрушения, потому что принял их профессиональные отношения за настоящую любовь. Когда мне было 27 лет, я встретила и влюбилась в Патрика, с которым, по стечению обстоятельств, познакомилась на работе. Мы поженились, когда мне было 29, а когда мне исполнилось 32, у нас было двое детей – сейчас им 26 и 24. Я думала, что наш брак был крепким, и была совершенно ошеломлена 12 лет спустя, когда Патрик признался, что у него был шестинедельный роман с коллегой. Все кончилось, когда он не смог больше терпеть вину и сознался в содеянном. Он заявил, что не любит ее, но все еще любит меня. У нас все еще была хорошая сексуальная жизнь, мы занимались любовью как минимум раз в неделю", - поделилась она.

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Впрочем, от измены женщине было плохо. Она не могла представить их вместе, но пытала себя нескончаемыми вопросами. По словам Элизабет, любимый никогда не мог нормально объяснить, почему он сделал то, что сделал.

"Моей первой реакцией было расторгнуть брак, но после долгих разговоров мы договорились остаться вместе. Думаю, то, что он признался, помогло мне попытаться снова ему доверять, и он очень охотно пошел на консультацию. Но хотя мы якобы вернулись в "нормальную жизнь" примерно через полгода я, конечно, не могла забыть", — продолжила она.

Однажды вечером, подкрепленная парой бокалов вина, Элизабет зарегистрировалась на сайте знакомств для женатых, потому что хотела поговорить с другими мужчинами, чтобы понять их мотивацию к измене. Она считала, что это помогло бы прояснить, что происходило в голове Патрика, и действительно ли его утверждение о том, что мужчины, имеющие секс с другими женщинами, все еще любят своих жен, были правдивыми.

"Оглядываясь назад, крошечная часть меня искала романа с целью мести, и неизбежно именно это и произошло. Я познакомилась в чате с 49-летним мужчиной по имени Саймон, владельцем собственной полиграфической компании. Через две недели мы встретились, чтобы выпить в роскошном баре в центре Лондона, и я не только почувствовала эмоциональную связь, но и нашла его чрезвычайно привлекательным физически. Мы разговорились, и он объяснил, что изменял, потому что не мог получить желаемого секса дома – его жена была очень бесстрастна, и это было скорее комфортно, чем сексуально. Для нас с Патриком эти причины не подходили, наша сексуальная жизнь все еще была прекрасна, когда он изменял, но вскоре это прекратило иметь значение. В конце вечера мы целовались как подростки, а на следующей неделе, после того, как я сказала Патрику, что иду на свидание с девушками, у меня был секс с Саймоном в отеле. Самая большая неожиданность? Я не чувствовала себя виноватой – я чувствовала подъем", — призналась британка.

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Элизабет продолжала встречаться с Саймоном в течение трех месяцев, но потом прекратила, потому что боялась, что слишком привязывается к нему. Но ей не хватало острых ощущений от встречи с новым мужчиной, от того, что она чувствовала себя столь желанной, и это волнение в ее жизни было опьяняющим. Так она нашла нового любовника. Через несколько недель женщина снова пошла дальше и спрашивала каждого мужчину, которого встречала, почему он изменял.

"Ответы были достаточно похожими: жена стала больше похожа на соседку по квартире, и им не хватало ощущения привлекательности, или же он чувствовал, что дети вытесняют его из дома. Один мужчина, которого я встретила, сказал, что сделал это просто "потому что он может". Я думаю, что некоторые действительно искренне любили своих жен, и меня никогда не разоблачали. Один мужчина пригласил меня в театр, и мы занимались сексом в частной ложе. Другой крутил роман в течение 10 лет до этого, и хотя он любил свою бывшую любовницу, он никогда не представлял, что бросит свою жену ради нее – он хотел иметь свой пирог и съесть его. Когда я встретила нового любовника, я чувствовала себя сильной и постепенно поняла, что наслаждаюсь местью, переворачивая все с ног на голову. Я не горжусь этим", — заявила она.

Хотя Элизабет не собиралась рассказывать об этом Патрику, их брак пострадал. Она вкладывала свою энергию в детей, работу и любовников именно в таком порядке. Для мужа мало что оставалось, и он стал менее привлекательным для нее, быть с ним стало обыденным и скучным.

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"Он даже не знал, что конкурирует с азартом новых любовников, и это заставляло меня чувствовать себя виноватой. После двух лет и пяти любовников я расторгла наш брак, хотя никогда не признавалась в настоящей причине, к своему стыду я сказала ему, что не могу пережить его измены. Хотя он поставил нас на путь разрушения – я признаю, что сделала гораздо больший вклад. На первый взгляд, я выбираю таких мужчин, потому что речь идет об азарте и страсти, но в глубине души это тоже форма самозащиты. Патрик сделал мне так больно своей изменой, что я больше никогда не хотела чувствовать себя такой уязвимой. Теперь я не могу причинять боль, потому что не хочу, чтобы эти мужчины бросали своих жен", - продолжила британка.

Ее первый любовник после развода наконец дал Элизабет ответ, почему Патрик пошел на измену, но это ее не обрадовало. Он сказал, что это естественно – чувствовать связь с кем-то, с кем тебя свели на работе: "Вдруг у вас появляются одинаковые цели и задачи, это легко может быть принято за что-то большее. А потом, когда все кончается, ты возвращаешься на землю и видишь, что это не было "настоящим", что приводит к признанию. Я никогда не влюблялась в своих женатых мужчин – я знаю, что мужчины редко бросают своих жен. Я тоже не хочу домохозяйства, мне нравится жить в одиночестве, и я наслаждаюсь собственным пространством, чтобы отдохнуть после работы или побездельничать на выходных. Я также не чувствую себя одинокой, имею очень активную социальную жизнь и регулярно вижусь с детьми и другими членами семьи".

Она поняла, что женатым мужчинам нравится ее стремление быть независимой, и они благодарны и внимательны любовники, потому что ценят ее. В среднем каждый из ее романов длится шесть месяцев, хотя с одним Элизабет встречается уже пять лет, но из-за расстояния они видятся только раз в несколько месяцев.

"Мы ходим на ужины, а потом занимаемся любовью. Я обнаружила, что мне нравится авантюрный секс, эксперименты в парках и очень легкий БДСМ. Сейчас это мой 20-й женатый мужчина, и моего нынешнего любимого зовут Крис — он работает в финансовой сфере и женат уже 30 лет. За четыре месяца, которые мы встречаемся, он ни разу не упомянул о своей жене – еще до нашей встречи он четко дал понять, что это не та тема, которую он готов обсуждать, и меня это устраивает", — призналась женщина.

Иногда она чувствует вину перед женами, ведь помнит свое состояние, когда Патрик признался в своей интрижке. Но, по ее словам, мужчины всегда найдут причину и способ изменить, если они этому подвержены.

"Если бы не я, то это была бы кто-то другая, и в свою защиту скажу, что я не заинтересована в разрушении браков", – завершила свою историю Элизабет.

Напомним, муж изменил жене с ее подружкой прямо на свадьбе. Любовников застукали на горячем гости праздника.

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