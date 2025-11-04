Женщина пережила клиническую смерть и встретила умершего отца: его слова перевернули ее жизнь

Клиническая смерть / © Freepik

Жительница Шотландии Джейн Доусон поделилась чрезвычайным опытом клинической смерти, который она пережила в родах 24 года назад. Женщина утверждает, что встретила своего недавно умершего отца, который отправил ее обратно на Землю и раскрыл тайну загробной жизни.

Об этом пишет Mirror.

Встреча в «нефизическом царстве»

Джейн почувствовала, как ее душа покинула тело в момент сильного истощения и боли. По ее словам, вся боль мгновенно исчезла, и она вошла в «царство между физическим и нефизическим», где почувствовала «знакомую энергию». Протянув руку, она столкнулась душами со своим отцом, умершим всего за три месяца до этого.

«Я чувствовал полное истощение на всех уровнях… Я почувствовала, как моя душа покидает тело, и вся боль исчезает — это было здорово. В тот же миг я почувствовал знакомую энергию», — рассказала Джейн.

Она описала воссоединение как «душа в душу», исполненное любви, тишины и мира.

Смерть как «иллюзия» и тайна Рая

По словам женщины, отец передавал ей мысли и знания без слов, но ясно сказал, что «это еще не мое время». Он приказал ей вернуться, чтобы родить и воспитать сына, а также показал ряд будущих событий. После этого Джейн была «встряской» возвращена в физическое тело и родила без осложнений.

Этот опыт коренным образом изменил ее мировоззрение. Джейн утверждает, что жизнь «никогда по-настоящему не кончается», а смерть является «иллюзией». Самым большим открытием для нее стало то, что Рай «не есть реальное место».

«Рай — это действительно состояние бытия, а не место… Ты находишься в чисто энергетическом мире. Это упрощает вещи и объясняет, как я познакомился с отцом», — заявила Джейн.

Реинкарнация сына

Через несколько лет после рождения сына Джейн заметила удивительное сходство: мальчик был точно похож на ее отца на детских фотографиях. Кроме того, когда он смог говорить, то попросил дубинку и наручники, поскольку хотел быть полицейским — именно такова была работа ее покойного отца. Джейн пришла к выводу, что ее сын является реинкарнацией отца.

«Я думаю, что мой папа вернулся к жизни из-за моего сына. И мне очень утешает осознание того, что он все еще здесь», — отметила Джейн.

Женщина добавила, что этот опыт полностью трансформировал ее жизнь, и теперь больше не боится смерти.

Напомним, американка Дебора Прум пережила два случая клинической смерти, изменивших ее отношение к жизни. По словам женщины, первый случай произошел во время родов старшего ребенка, когда он попал в больницу с артериальным давлением на уровне инсульта, низким уровнем тромбоцитов, нарушением функции печени и судорожной активностью.

Три человека из разных штатов США, пережившие клиническую смерть, утверждают, что получили одинаковое послание из потустороннего мира. Все трое уверены: жизнь на Земле — это только сон или иллюзия, а настоящий мир начинается после смерти.