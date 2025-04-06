Женщина пережила внетелесный опыт во время клинической смерти: что она видела

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В течение шести минут 38-летняя Анна Стоун находилась в состоянии клинической смерти и, по ее словам, совершила невероятное путешествие вне своего тела. После пережитого она совершенно изменила свой образ жизни.

Об этом случае, который произошел еще в 2016 году, сообщает британское издание Daily Mail.

Анна Стоун утверждает, что до случая в больнице она была неудачником, много пила и употребляла наркотики. У нее диагностировали многочисленные заболевания, среди которых биполярное расстройство, ей давали разные лекарства, но они не помогали.

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Женщину госпитализировали из-за менструального кровотечения, которое не прекращалось у нее месяц.

Уже в больнице она вдруг почувствовала, что «собирается взорваться» и в этот момент отделилась от своего тела.

Что произошло после клинической смерти

Стоун описала, как смотрела вниз, где увидела собственное тело на больничной койке и услышала, как ее сердцебиение замирает на аппарате.

Она наблюдала, как медицинский персонал пытался вернуть ее к жизни, прежде чем отказаться от реанимации — якобы из-за ее прошлого, связанного с наркотиками.

Стоун отметила, что почувствовала безразличие ко всему происходящему, когда она покинула свое тело, пока не подумала о своих детях.

В тот момент, когда она подумала о своем старшем ребенке, Эшли, женщина вдруг перенеслась в ее класс в городском колледже, расположенном в 210 милях (около 340 км) от больницы, в которой она находилась.

Мать наблюдала, как ее дочь сдавала экзамен, и добавила, что видела, во что она была одета в тот день.

Затем Стоун поняла, что ее смерть сделала бы Эшли сиротой, поскольку ее муж скончался от рака в 2006 году.

Тогда она подумала о своем втором ребенке, которому было два года, и мгновенно перенеслась обратно в приемную больницы, где маленькая девочка играла с кубиками Lego.

Путешествие в другие сферы

Прежде чем возвратиться в свое тело, Стоун сказала, что путешествовала в «белое царство», где было невероятно ярко, и именно там произошло ее окончательное осознание загробной жизни.

Она утверждает, что могла видеть с обзором 360 градусов, и до нее дошло, что у нее больше нет тела — она стала огромной формой, которая заполняла само пространство.

«Я могла бы обхватить руками всю планету, если бы захотела», — объяснила женщина.

Тогда Стоун увидела другого приближающегося человека — другую версию себя, которая была красивее и менее морщинистой — и она мгновенно поняла, что «возвращается».

Женщина сказала, что увидела тоннель и снова вошла в свое тело через пупок, который, как она отметила, «болел, как ад».

Весь этот эпизод случился в течение шести минут, и она запомнила каждую деталь.

Как изменилась жизнь после «смерти»

После выздоровления она спросила врача, называл ли он ее наркоманкой. Врач подтвердил, что он действительно сделал такой комментарий.

Затем Стоун поговорила со своей старшей дочерью и узнала, что она сдавала экзамен и была одета именно в ту одежду, которую она видела в своем внетелесном опыте.

Этот случай изменил жизнь Анны Стоун, которая вдруг «нашла свою цель».

Она вернулась к учебе, окончила бакалавриат, магистратуру, затем защитила докторскую и запустила собственный подкаст.

Я помогаю другим людям с травмами, я могу помочь другим людям. Раньше я была алкоголиком, приходила домой и выпивала 12 банок пива, а теперь я вообще не могу прикоснуться к алкоголю», — говорит женщина.

Стоун добавила, что больше не страдает от тревоги, и ей больше не нужно принимать лекарства.

Что касается ее внетелесного опыта, то сейчас она верит, что Бог «безусловно не личность, а время точно не линейное — все происходит сейчас».

Напомним, исследование ученых Университета Джорджа Вашингтона выявило, что даже после остановки сердца мозг человека в состоянии клинической смерти продолжает проявлять активность.