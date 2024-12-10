Женщина, планирующая дожить до 150, сократила свой биологический возраст на 10 лет: как ей это удалось

Дожить до 150 лет может показаться несбыточной мечтой, но одна амбициозная женщина решила бросить вызов этим шансам.

Об этом она рассказала Mirror.

Кайла Барнс-Ленц, 34-летняя жительница Лос-Анджелеса, утверждает, что она уже сократила свой биологический возраст на 10 лет благодаря строгой дисциплине и разнообразным мерам "продления жизни".

"Сначала мои друзья и семья думали, что это немного слишком. Я помню, как моя мама впервые увидела меня с глюкометром – монитором уровня глюкозы в крови. Она была обеспокоена и растеряна. Я также годами не ела семейных обедов из-за моих протоколов, и я не хожу на обеды с друзьями – вместо этого я приглашаю их на здоровый ужин – и я не выпиваю и не засиживаюсь допоздна", - поделилась она. "Первые маркеры, которые меня беспокоят – это мои анализы крови, кишечника и токсинов, потому что, оптимизируя эти анализы, я предотвращаю хронические заболевания в будущем, продлевая срок моего здоровья, но я также проходила тесты на биологический возраст в прошлом, и они показали, что мой биологический возраст уменьшился примерно на 10 лет. Но сейчас все нормализовалось, и моя семья и друзья уважают то, что я остаюсь верна себе, и они тоже стали здоровее".

В обычный день Кайла просыпается "естественно" около 5:30 утра, после чего проходит ошеломляющее количество медицинских обследований и косметических процедур, которые, по ее мнению, будут способствовать долголетию.

Хотя тщательная чистка зубов, холодный душ и ранние тренировки, пожалуй, являются одними из самых распространенных ее привычек, она также имеет собственную медицинскую клинику, гипербарическую кислородную камеру и команду, которая всегда готова помочь в решении любых проблем.

"Чтобы дожить до 150 лет, я сначала начинаю со сбора данных или диагностики", — говорит она. "Это дает мне и моей медицинской команде глубокое понимание моего текущего состояния здоровья, чтобы мы могли постоянно обновлять мои протоколы для обеспечения длительного здоровья и продолжительности жизни. Ежеквартально я тестирую сотни биомаркеров, чтобы оценить состояние каждой системы органов, уровень питательных веществ, здоровье кишечника, уровень NAD+ и уровень воздействия любых токсинов, таких как микропластик и другие токсины окружающей среды... В нашем доме мы построили медицинскую клинику и она содержит домашнюю диагностику, такую как измерение артериального давления, спирометрию, комплексный смарт-вес для ежедневного отслеживания состава тела, плотности костей и здоровья сердца. Я также прохожу различные медицинские процедуры, такие как EBOO, плазмафорез и пептидная терапия, я только начала принимать рапамицин для долголетия, я применяла стволовые клетки, экзосомы, Vsels, много внутривенных инъекций, озоновые сауны и многое другое. Если бы мы платили полную стоимость всего, что мы делали, а я владею клиникой, поэтому мы этого не делаем, в этом году мы бы потратили шестизначные суммы на медицинские протоколы и приборы. Я хочу отметить, что вы можете улучшить свое здоровье с любым бюджетом".

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Кроме лечения Кайла занимается 250 минут кардио умеренной интенсивности и 80 минут кардио высокой интенсивности в неделю. Она также придерживается преимущественно средиземноморской, органической диеты с большим количеством растений и высококачественных белков, таких как дикий лосось или другая рыба.

Иногда она позволяет себе красное мясо из травы, но, несмотря ни на что, она не ест вне дома и не употребляет алкоголь, и всегда прекращает есть до заката. Обычно она ложится спать в 20:30 вечера, а качество ее сна отслеживается с помощью кольца Oura.

Кайла родилась в маленьком городке на Среднем Западе, и говорит, что ее нынешняя диета далека от стандартной американской обработанной пищи, которую она ела в детстве. Хотя она признает, что ее мама делала все, что могла, когда ее семья жила на талонах на питание и бесплатных обедах.

Она добавила: "Моей прабабушке в следующем месяце исполнится 95 лет, и она все еще живет дома и имеет хорошее здоровье. Она не жила здоровой жизнью, поэтому я надеюсь, что мои гены, в сочетании с моим строгим образом жизни и усилиями моей медицинской команды, смогут намного превзойти ее".

Стремление Кайлы к более долгой жизни привело его к созданию научного сообщества только для женщин и клиники оптимизации здоровья LYV, где ее команда предлагает клиентам персонализированные медицинские обследования и лечение, основанные на индивидуальной генетике, биомаркерах и визуализации. Примечательно, что так же она влюбилась, попросив своего мужа пройти современное медицинское обследование перед их первым свиданием в гипербарической камере.

"Он уже тогда был человеком, который следил за своим здоровьем — ел органические продукты, ежедневно тренировался, ходил в сауну, погружался в холод и многое другое", — рассказала Кайла. "Он говорит, что я – главная медицинская работница в нашем доме, поэтому моя работа состоит в том, чтобы обеспечить разработку протоколов – опять же с нашей медицинской командой – которые помогут ему прожить до 150 лет, потому что я хочу прожить столько же, сколько и мой муж. Замужество – это лучшее, что когда-либо случалось со мной – и с моей нервной. Мы поженились, когда мне было 33, а ему 36, поэтому нам нужно прожить еще много лет вместе".

Кайла и Уоррен Ленцы / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Напомним, недавно другой фанатик борьбы со старением Брайан Джонсон уколол в лицо жир другого человека и испугал последствиями. Он приступил к новому проекту.

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