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Женщина, планирующая дожить до 150, сократила свой биологический возраст на 10 лет: как ей это удалось

Женщина, планирующая дожить до 150, сократила свой биологический возраст на 10 лет: как ей это удалось

Женщина, планирующая дожить до 150, сократила свой биологический возраст на 10 лет: как ей это удалось

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Она рассказала, что делает для долголетия.

Дожить до 150 лет может показаться несбыточной мечтой, но одна амбициозная женщина решила бросить вызов этим шансам.

Об этом она рассказала Mirror.

Кайла Барнс-Ленц, 34-летняя жительница Лос-Анджелеса, утверждает, что она уже сократила свой биологический возраст на 10 лет благодаря строгой дисциплине и разнообразным мерам "продления жизни".

"Сначала мои друзья и семья думали, что это немного слишком. Я помню, как моя мама впервые увидела меня с глюкометром – монитором уровня глюкозы в крови. Она была обеспокоена и растеряна. Я также годами не ела семейных обедов из-за моих протоколов, и я не хожу на обеды с друзьями – вместо этого я приглашаю их на здоровый ужин – и я не выпиваю и не засиживаюсь допоздна", - поделилась она. "Первые маркеры, которые меня беспокоят – это мои анализы крови, кишечника и токсинов, потому что, оптимизируя эти анализы, я предотвращаю хронические заболевания в будущем, продлевая срок моего здоровья, но я также проходила тесты на биологический возраст в прошлом, и они показали, что мой биологический возраст уменьшился примерно на 10 лет. Но сейчас все нормализовалось, и моя семья и друзья уважают то, что я остаюсь верна себе, и они тоже стали здоровее".

В обычный день Кайла просыпается "естественно" около 5:30 утра, после чего проходит ошеломляющее количество медицинских обследований и косметических процедур, которые, по ее мнению, будут способствовать долголетию.

Хотя тщательная чистка зубов, холодный душ и ранние тренировки, пожалуй, являются одними из самых распространенных ее привычек, она также имеет собственную медицинскую клинику, гипербарическую кислородную камеру и команду, которая всегда готова помочь в решении любых проблем.

"Чтобы дожить до 150 лет, я сначала начинаю со сбора данных или диагностики", — говорит она. "Это дает мне и моей медицинской команде глубокое понимание моего текущего состояния здоровья, чтобы мы могли постоянно обновлять мои протоколы для обеспечения длительного здоровья и продолжительности жизни. Ежеквартально я тестирую сотни биомаркеров, чтобы оценить состояние каждой системы органов, уровень питательных веществ, здоровье кишечника, уровень NAD+ и уровень воздействия любых токсинов, таких как микропластик и другие токсины окружающей среды... В нашем доме мы построили медицинскую клинику и она содержит домашнюю диагностику, такую как измерение артериального давления, спирометрию, комплексный смарт-вес для ежедневного отслеживания состава тела, плотности костей и здоровья сердца. Я также прохожу различные медицинские процедуры, такие как EBOO, плазмафорез и пептидная терапия, я только начала принимать рапамицин для долголетия, я применяла стволовые клетки, экзосомы, Vsels, много внутривенных инъекций, озоновые сауны и многое другое. Если бы мы платили полную стоимость всего, что мы делали, а я владею клиникой, поэтому мы этого не делаем, в этом году мы бы потратили шестизначные суммы на медицинские протоколы и приборы. Я хочу отметить, что вы можете улучшить свое здоровье с любым бюджетом".

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz / ©
Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Кроме лечения Кайла занимается 250 минут кардио умеренной интенсивности и 80 минут кардио высокой интенсивности в неделю. Она также придерживается преимущественно средиземноморской, органической диеты с большим количеством растений и высококачественных белков, таких как дикий лосось или другая рыба.

Иногда она позволяет себе красное мясо из травы, но, несмотря ни на что, она не ест вне дома и не употребляет алкоголь, и всегда прекращает есть до заката. Обычно она ложится спать в 20:30 вечера, а качество ее сна отслеживается с помощью кольца Oura.

Кайла родилась в маленьком городке на Среднем Западе, и говорит, что ее нынешняя диета далека от стандартной американской обработанной пищи, которую она ела в детстве. Хотя она признает, что ее мама делала все, что могла, когда ее семья жила на талонах на питание и бесплатных обедах.

Она добавила: "Моей прабабушке в следующем месяце исполнится 95 лет, и она все еще живет дома и имеет хорошее здоровье. Она не жила здоровой жизнью, поэтому я надеюсь, что мои гены, в сочетании с моим строгим образом жизни и усилиями моей медицинской команды, смогут намного превзойти ее".

Стремление Кайлы к более долгой жизни привело его к созданию научного сообщества только для женщин и клиники оптимизации здоровья LYV, где ее команда предлагает клиентам персонализированные медицинские обследования и лечение, основанные на индивидуальной генетике, биомаркерах и визуализации. Примечательно, что так же она влюбилась, попросив своего мужа пройти современное медицинское обследование перед их первым свиданием в гипербарической камере.

"Он уже тогда был человеком, который следил за своим здоровьем — ел органические продукты, ежедневно тренировался, ходил в сауну, погружался в холод и многое другое", — рассказала Кайла. "Он говорит, что я – главная медицинская работница в нашем доме, поэтому моя работа состоит в том, чтобы обеспечить разработку протоколов – опять же с нашей медицинской командой – которые помогут ему прожить до 150 лет, потому что я хочу прожить столько же, сколько и мой муж. Замужество – это лучшее, что когда-либо случалось со мной – и с моей нервной. Мы поженились, когда мне было 33, а ему 36, поэтому нам нужно прожить еще много лет вместе".

Кайла и Уоррен Ленцы / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz / ©
Кайла и Уоррен Ленцы / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Напомним, недавно другой фанатик борьбы со старением Брайан Джонсон уколол в лицо жир другого человека и испугал последствиями. Он приступил к новому проекту.

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