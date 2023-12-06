Женщина по дешевке отремонтировала кухню, купив все на барахолке: видео до и после

Она потратила всего около 1000 фунтов стерлингов.

Британка показала, как самостоятельно отремонтировала свою кухню после того, как власть отказалась помочь ее семье.

Об этом пишет The Sun.

По словам Лорин Кибл, мамы двух мальчиков, она обратилась к местным властям после того, как поняла, что кухня в доме остро нуждается в ремонте.

Однако после того, как совет настоял на невозможности дать им "новую кухню", Лорен не отказалась от этой идеи – и решила взять дело в свои руки и обновила комнату.

Ее кухня была отремонтирована "в рамках бюджета", и семья получила выгодные покупки на Facebook Marketplace. Убрав устаревшую мебель и оборудование, энтузиастка заменила ее подержанным кухонным уголком, который стоил ей всего 250 фунтов стерлингов. Чтобы придать более уникальный и современный вид, Лорен также отшлифовала поверхность и покрасила шкафы в нейтральный шалфейный цвет.

Пол также претерпел изменения и теперь там дерево серых тонов. Кроме замены старого белого холодильника новым, Лорен решила добавить несколько синих светодиодных фонарей внизу шкафов, которые, по словам людей, им понравились.

В новой кухне теперь тоже появилось зеркало у входа, создающее иллюзию большего пространства, поскольку свет отражается от него.

По ее подсчетам, общие расходы составляли около 1000 фунтов стерлингов (43 тысячи гривен), что более чем на 30 тысяч фунтов дешевле, чем средняя стоимость ремонта кухни в Великобритании, по данным Check a Trade.

Пользователи похвалили сообразительную маму, написав: "Выглядит очень красиво!", "Великолепная работа'', "Молодец. Мне понадобились годы, чтобы заставить жилищную ассоциацию наконец-то упорядочить мою кухню", "Классная трансформация".

Напомним, рождественская банка Coca-Cola продается более чем за 347 000 долларов, но есть один подвоха. Там не хватает одной очень броской детали.

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