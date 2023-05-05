Женщина побежала вперед самолета, чтобы выйти первой: с реакции пилота хохотали все пассажиры

Пилот остроумно отреагировал на побежавшую вперед самолета женщину, чтобы попытаться выйти первой.

Забавной истории поделились очевидцы на Reddit, передает ladbible.com.

Так, после восьмичасового полета находившаяся на заднем сиденье женщина отстегнулась и бросилась к передней части самолета, чтобы выйти первой сразу после того, как они приземлились.

"Она не смотрела в глаза и чувствовала себя особенной. Все это время горел знак ремней безопасности, и мы все еще катились по взлетно-посадочной полосе. Экипаж попросил ее вернуться на свое место, пока мы не дойдем до выхода на посадку, но она даже не ответила", – поделился юзер.

Впрочем, потом капитан объявил, что у них на борту особый гость. Пилот отметил, что лично выйдет, чтобы поздравить его. Все же сидели на своих местах, удивляясь, о чем идет речь.

"В конце концов, капитан вышел и попросил даму отойти немного назад, чтобы добраться до специального гостя, а потом еще немного", — сказал пользователь Reddit. "Тогда еще немного. Он искал из ряда в ряд, пытаясь найти конкретного человека. Все смотрели и оглядывались, чтобы увидеть, кто это мог бы быть".

Капитан продолжал идти, каждый раз прося женщину отступить еще на несколько шагов.

Когда они приблизились к задней части самолета, он попросил сесть на секунду, а сам взялся за переговорное устройство сзади.

Затем он сказал: "Дамы и господа, я хотел бы объявить о нашем специальном госте, сидящем на месте 42C. Давайте ей поаплодируем".

Пользователь сказал, что весь самолет "сходил с ума от смеха и аплодисментов", добавив: "Мне нравился каждый момент".

В комментариях некоторые люди защищали женщину: "В минувшие выходные мне пришлось совершить короткий 35-минутный перелет с пересадкой, и это было гладкое путешествие, без турбулентности и т.д., но меня ужасно тошнило (вплоть до пота). Я хотел выйти первым. Это нормально".

Впрочем, другие стали на сторону автора истории:

Я ужасно ненавижу этих людей

У меня даже есть футболка с надписью: "Прекратите вставать, когда самолет приземляется"

Напомним, ранее рейс самолета авиакомпании Delta Airlines в США пришлось задержать на несколько часов из-за роя пчел. Насекомые облепили крыло самолета и их пытались прогнать разными способами.

Читайте также: