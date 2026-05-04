Женщина побывала в круизе "только для взрослых" и описала впечатления: фото

Путешествие на Valiant Lady — это не просто круиз без детей, а 17 палуб сплошных развлечений, от тату-салонов до VIP-зон с джакузи.

Круизный лайнер Valiant Lady

Журналистка Джои Хадден провела неделю на борту Valiant Lady — лучшего круизного лайнера по версии журнала Travel+Leisure. Она показала условия проживания в каютах, изысканные рестораны и развлечения формата «только для взрослых».

Об этом туристический репортер и фотожурналистка Business Insider написала в своей статье на сайте издания.

Отдых на круизном лайнере Valiant Lady

Хадден отправилась в свой первый круиз формата «только для взрослых» и провела семь дней в роскоши на борту лайнера Valiant Lady от Virgin Voyages. Это премиальная круизная компания только для взрослых, которая начала работу в 2021 году и уже получила ряд наград. В частности, ее признали круизным лайнером №1 по версии американского журнала Travel+Leisure в рейтинге World’s Best Awards 2025.

Флот компании состоит из четырех лайнеров: Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady и Brilliant Lady. По словам представителей, суда почти одинаковые и отличаются преимущественно дизайном и развлекательными программами.

Журналистка путешествовала именно на Valiant Lady, который начал рейсы в марте 2022 года. Как и другие корабли компании, он может принять более 2700 пассажиров.

Лайнеры Virgin Voyages курсируют по Европе и Карибам. Семидневный маршрут Хадден пролегал по Средиземному морю с отправлением из Барселоны.

Корабль совершил круговой рейс в порты Италии и Франции — остановки были, в частности, в Тулоне, Аяччо и Марина-ди-Каррара. Путешествие завершилось ночной стоянкой на Ибице.

Valiant Lady пришвартован на Ибице

Женщина забронировала каюту с балконом, которая обычно стоит около 5910 долл. за двух человек. На борту есть 1408 кают и люксов. Репортер выбрала вариант среднего уровня с балконом — выше стандартных кают с окном. Ее каюта имела площадь около 21 кв. м вместе с балконом. Пространство организовано продуманно: современные системы управления, стильный интерьер и терраса с гамаком создают комфорт.

Каюта и балкон Джои Хадден

Развлечения на круизном лайнере

Основные развлечения сосредоточены в общих зонах корабля. Длина лайнера — около 278 м, а на 17 палубах размещены каюты, рестораны и разнообразные пространства для отдыха.

Во время путешествия скучать Хадден не приходилось: на борту есть магазины, бассейны, игровые комнаты и даже качели. Лифты обслуживают 13 из 17 палуб.

Зоны отдыха на палубе 16 судна Valiant Lady.

Три нижних уровня доступны только для экипажа, а самая высокая палуба — через открытую часть 16-й. Дизайн корабля отличается световыми эффектами и стильными деталями, создающими атмосферу роскоши.

Лифт (слева) и лестница (справа) на борту судна Valiant Lady

Активная жизнь начинается с пятой палубы, где расположены каюты и спа-зона. В Redemption Spa предлагают массажи, косметические процедуры и крытые бассейны. Услуги оплачиваются отдельно — от примерно 180 долл. за массаж и от 39 долл. за доступ.

На шестой и седьмой палубах сосредоточены основные развлечения: шоу, концерты, вечеринки и стендап-выступления. Здесь расположены Red Room, музыкальный бар On the Rocks и клуб-театр Manor.

Группа играет для гостей в On the Rocks

Также здесь много ресторанов — от пиццы до стейков. Всего на борту более 20 заведений, большинство из которых входят в стоимость круиза.

Заведения питания на нижних палубах

На шестой палубе есть High Street — зона премиальных магазинов с брендами вроде Louis Vuitton, Dior, Fendi и Bulgari. Рядом — магазин Virgin и тату-салон Squid Ink.

Магазины на главной улице на шестой палубе

Внутри тату-салона Squid Ink

Седьмая палуба — это зона игр: аркадные автоматы, настольные игры и головоломки. Здесь также расположен лаунж Dock — уютное пространство с лежаками и средиземноморскими закусками. Путешественница посетила там вечер наблюдения за звездами, где гости слушали истории о созвездиях.

Джои Хадден играет на аркадных автоматах (слева). Некоторые настольные игры на корабле (справа)

Dock во время наблюдения за звездами

Палубы 8 — 14 полностью заняты каютами, большинство с балконами. Каюта Хадден была на 12-й палубе.

На 15-й палубе расположены бассейны Aquatic Club.

«Главный бассейн создает атмосферу пляжного клуба — он больше и здесь постоянно играет музыка. Хотя он показался меньше, чем на других круизах, людей было не слишком много даже днем», — рассказала журналистка.

Рядом — более тихий Well-Being Pool с гидромассажем. Там же размещен Galley — большой фудхол.

«Я пробовала там тако, суши, десерты и завтраки. Также есть бургерная, лапша-бар, панини и даже точка с фруктовым льдом. На этой палубе работает и ресторан Gunbae с корейским барбекю в формате совместных блюд», — рассказала женщина.

Главный бассейн (сверху) и бассейн Well-Being (снизу)

На 15-й палубе также есть спортзал B-Complex с тренажерами и занятиями.

Люди тренируются на борту судна Valiant Lady

Еще больше возможностей для активности — на 16-й палубе в Athletic Club.

Тренировочный центр под открытым небом в Атлетическом клубе на палубе 16

«Также здесь есть настоящая „площадка для взрослых“ с большими качелями и балансиром. Это была моя любимая зона: на фоне заката я качалась и чувствовала себя как ребенок», — поделилась Хадден.

Там есть и другие развлечения: баскетбольная площадка, настольный футбол и большая шахматная доска. Для экстрима — сетка над водой, которая дарит яркие впечатления.

Шахматная доска

На этой же палубе расположена Richard’s Rooftop — VIP-зона для гостей люксов с лежаками, джакузи и баром. Именно ее репортер считает самым уютным местом на корабле.

Отдых на Richard’s Rooftop

17-я палуба — это верхний уровень с беговой дорожкой вокруг корабля, откуда открывается непрерывный вид на океан — идеальное место для прогулок или пробежек.

Беговая дорожка на палубе 17

К слову, на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, из-за которой трое пассажиров погибли, а один британец находится в реанимации. Сейчас судно заблокировано в Кабо-Верде, пассажирам запрещено выходить на берег. Хантавирус, передающийся через грызунов, не имеет специфического лечения, поэтому врачи применяют только поддерживающую терапию и ИВЛ в тяжелых случаях. Компания-владелец судна работает над решением критической ситуации.

