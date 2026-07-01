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Женщина почти три недели провела в коме: что она увидела и как это изменило ее жизнь
Пережитый опыт клинической смерти полностью изменил жизнь Кэти МакДениел и лишил ее страха перед концом.
Американка Кэти МакДениел, которая 18 дней находилась в коме из-за тяжелого заболевания легких, поделилась необычной историей. Она утверждает, что в это время пережила околосмертный опыт: сначала оказалась в месте, которое восприняла как ад, а затем в раю.
Об этом пишет Mirror.
В 1999 году Кэти МакДениел госпитализировали с тяжелым поражением легких. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а в течение 18 дней боролись за ее жизнь.
После выздоровления женщина заявила, что все это время помнила необычные переживания.
Что она увидела
Кэти утверждает, что сначала оказалась в темном месте, где испытывала страх, слышала крики и видела существ, которых восприняла как бесов. По ее словам, она постоянно повторяла себе, что не сдастся и должна вернуться.
«Я говорила себе: „Я не отчаюсь. Я выберусь отсюда“», — вспоминает женщина.
Позже, по ее словам, после того, как она начала петь рождественскую песню, все вокруг изменилось.
Кэти рассказывает, что после этого оказалась в светлом месте, ассоциированном с раем. Там она, по собственным словам, встретила своего бывшего жениха, умершего незадолго до ее госпитализации.
«Он сказал, что мне еще многое нужно сделать, поэтому я не могу остаться», — утверждает женщина.
Впоследствии она очнулась в больнице и узнала, что находилась в коме 18 дней.
После выздоровления Кэти долго не решалась рассказывать о своем опыте, опасаясь непонимания. Затем она написала книгу с воспоминаниями и начала общаться с людьми, которые также сообщали о околосмертных переживаниях.
Специалисты отмечают, что подобные истории являются личными свидетельствами людей. У науки нет подтверждений того, что такие переживания являются доказательством существования потустороннего мира; их связывают с процессами, которые могут происходить в мозге во время критических состояний.
Напомним, американская медсестра Бриджит Кэндис утверждает, что пережила опасную реакцию на прививку от Covid-19, впала в кому и видела ад. По ее словам, там происходили жуткие пытки, а она кричала к Иисусу, после чего вышла из комы. После выздоровления женщина полностью изменила образ жизни.