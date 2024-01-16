Женщина подала на развод через 48 часов после свадьбы: как любимый унизил ее прямо на празднике

Невеста подала на развод всего через 48 часов после свадьбы из-за выходки любимого.

Об этом она написала на Reddit.

Женщина была в отчаянии после того, как муж жестоко обесчестил ее в день свадьбы розыгрышем – после того, как она умоляла его накануне важного дня не шутить так.

"Я заметила, что мой муж Джейк смотрит видео с розыгрышами. Среди прочего, на этих видео были неуклюжие фотографии невесты, которые транслировали на проекторе перед всеми гостями, или размазывание торта в лицо невесты. Я сразу сказала ему, что не хочу ничего похожего на нашей свадьбе", — начала свою историю она.

Она рассказала, как он "отсмеялся" и заверил ее, что не планировал ничего подобного. Однако она продолжала ловить его на "странных приготовлениях" и заявила, что ему вдруг захотелось "выбрать свадебного фотографа и торт".

"Я ничего об этом не думала и просто радовалась, что он помогает мне в подготовке к свадьбе. Тем не менее, я напомнила ему накануне, что если он сделает что-то подобное, я немедленно разведусь с ним. Настал день свадьбы, мы приехали, все было гладко до самой церемонии. Пока не наступил момент, когда нужно было разрезать торт", — продолжила она.

Затем невеста поделилась моментом, когда ее свадьба внезапно закончилась.

Все смотрели, как я сделала первый разрез, а фотограф стоял перед нами с фотоаппаратом в руке. Вдруг я почувствовала, как чья-то рука на затылке толкнула меня вперед в торт. Макияж, все свадебное платье были испорчены, и все в комнате смеялась, причем наиболее громко – мой муж. В этот момент фотограф сделал снимок, и Джейк сказал, что теперь это наша свадебная фотография. Я обернулась, ударила его по лицу и в слезах выбежала из комнаты".

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После жестокой шутки мужа, она заплаканная побежала в туалет. Потом женщина услышала, как на жениха кричал его брат Фрэнк. Муж пришел извиниться, как того требовал его брат. По ее словам, его "трясло" и он не смотрел ей в глаза. Впрочем, невеста ушла со свадьбы и не видела мужа после этого.

"Я решила порвать с ним и подала на развод, сообщив об этом Джейку и моей семье. Джейк сказал мне не делать этого, потому что это была просто невинная шутка. И его семья, и моя написали мне, что "смешно разрывать наш брак из-за этого", но я вижу это по-другому. Если он делает что-то подобное со мной, несмотря на многочисленные просьбы не делать этого даже после того, как пообещал, что этого не будет делать, то я не могу ему доверять", — призналась она.

Позже невеста рассказала, что пригласила Фрэнка на свидание, от которого он отказался. Но она поддерживала с Фрэнком контакт, утверждая, что он единственный человек, поддержавший ее во время развода.

Люди поспешили прокомментировать ситуацию, и многие поддержали ее. Один пользователь сказал: "Они никогда не воспринимают тебя всерьез и никогда не учатся. Что бы это ни было, это всегда твоя вина, потому что они не сделали ничего плохого", а другой добавил: "Речь идет об издевательствах и унижениях. Здесь нет никаких исключений".

Напомним, отец двоих детей после развода полгода живет в машине. Он стал бездомным.

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