Женщина подала на развод после пластической операции: "Слишком хороша для мужа"

Перевоплощение женщины после операции. Коллаж с видео The Sun

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В США 30-летняя женщина после пластической операции на носу рассталась со своим мужем, потому что решила, что «заслуживает лучшего».

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

После того, как 30-летняя Дэвин Айкен из Филадельфии потратила около 11 тыс. долларов (более 400 тыс. грн) на операцию по коррекции носа она вдруг осознала, что «слишком хороша для своего мужа», «заслуживает большего» и решила расстаться. «Теперь она говорит, что чувствует себя „перерожденной“ и осознала, что „сильна“.

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Женщина вышла замуж в 23 года. Она утверждает, что почувствовала себя в ловушке, но сохраняла отношения под давлением общества. «Я состояла в застойном, несчастливом браке. Последние несколько лет мы удалились. Все перестало совпадать», — признается Айкен.

По мнению женщины, ее нос всегда был «наибольшим недостатком». «Средняя школа была издевательством для меня. Меня называли ведьмой, туканом, пиноккио», — вспоминает Дэвин Айкен.

Однако она столкнулась с проблемой, что ни один из врачей не решался на операцию.

Обнаружив нужного врача в социальных сетях, женщина записалась на консультацию и перенесла операцию, которая длилась пять с половиной часов в ноябре 2024 года, используя свои сбережения, чтобы оплатить процедуру.

Айкен потратила три-четыре недели на восстановление, а отек полностью спал в течение года. Девин объяснила: «Столько времени на операцию носа позволило мне подумать о разводе. Это заставило меня подумать, что я могу это сделать — я достаточно сильна».

Айкен подала на развод в декабре 2024 года. Теперь женщина делится своим перевоплощением в интернет и получает много комментариев, вдохновляя других людей прекратить свои отношения.

Напомним, что женщина с двумя вагинами пожаловалась на проблемы в личной жизни.