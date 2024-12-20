Женщина подала на развод с мужем из-за имени их трехлетнего сына

Конфликт между супругами начался еще в 2021 году.

Супругам из южного индийского штата Карнатака понадобилось вмешательство суда после трехлетнего спора за имя их сына. Борьба стала настолько неприятной, что супруги решили развестись.

Об этом сообщает BBC.

Все началось в 2021 году, когда женщина, имя которой не называется, родила мальчика и на несколько недель уехала к родителям. Для женщин в Индии является обычной практикой после рождения ребенка переезжать в родительский дом, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Обычно муж приезжает и забирает мать с ребенком домой.

Но когда 21-летняя женщина отказалась принять имя, которое муж выбрал для их сына, он расстроился – и так и не приехал, чтобы забрать ее обратно.

Вместо этого она выбрала для своего ребенка имя Ади, состоящее из первой буквы ее имени и части имени мужа.

Месяцы превратились в годы, и женщина, все еще находившаяся в доме своих родителей, обратилась в местный суд в городе Хунсур района Майсуру в поисках финансовой поддержки от своего мужа. Ее адвокат рассказал, что спор дошел до того, что она подала на развод: "Она хотела получить деньги на содержание, поскольку она домохозяйка".

Дело сначала было подано в местный суд, но позже передано в Народный суд, также известный как Лок Адалат, рассматривающий дела, которые могут быть решены с помощью медиации.

Несмотря на многочисленные предложения судей, пара оставалась непоколебимой – пока они, наконец, не согласились на имя, выбранное судом. Так, ребенка теперь зовут Арьявардхана, что означает "благородный".

Затем супруги обменялись гирляндами, символом согласия по индийской традиции, и, очевидно, счастливо удалились, чтобы продлить свой брак.

Это не единственный случай за последние годы, когда индийский суд был вынужден вмешаться, когда речь шла об имени ребенка. В сентябре в прошлом году в Керали ребенку отказали в поступлении в школу после того, как выяснилось, что его свидетельство о рождении было незаполнено. Его мама обратилась в суд, объяснив, что она пыталась зарегистрировать четырехлетнего ребенка, но чиновники отказались заполнить бланк, поскольку отец, с которым она разведена, не присутствовал. В своем решении Высокий суд обязал отдел регистрации рождений принять имя, предложенное матерью, и вписать имя отца.

Напомним, оскорбленная жена подала на мужа в суд из-за их кота. В результате она получила выговор от судей.

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