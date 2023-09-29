Женщина подала на развод с мужем из-за свекрови: что произошло

Женщина, которая в течение пяти лет состоит в браке, теперь планирует развестись со своим мужем из-за свекрови и теста ДНК.

Об этом пишет Mirror.

Она объяснила, что свекровь всегда вмешивается в их отношения и часто указывает ей, что делать. Она признает, что это не вина ее мужа, но не понимает, что он не станет в ее защиту, когда его мама причиняет ей дискомфорт или огорчает.

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"Есть поговорка: "Когда ты женишься на кем-то, ты женишься на его семье". Я думаю, что способ справиться с этим состоит в том, что каждый мужчина должен держать свою часть семьи в узде, потому что нет лучшего способа сказать это. Я имею дело с моими родителями и их махинациями, и я ожидала, что он сделает то же самое. Он никогда этого не делал. Он всегда просит меня сделать ей немного милости", — сказала она.

В сообщении на Reddit она сообщила, что свекровь делает неуместные комментарии в адрес семьи. Она обвинила невестку в неверности, заявив, что ребенок пары не похож на отца. Итак, мужчина решил провести тест на отцовство, которое, по его словам, должно было удержать его мать от ехидных комментариев.

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Однако опубликовавшая сообщение женщина назвала это "дерзким". Она продолжила: "Я не обманывала, и меня ничуть не беспокоят результаты теста. Я не собиралась мешать ему пройти тест ДНК или что-нибудь такое, но я просто знаю, что не хочу с этим иметь дело. Я ищу квартиру и разговаривала с адвокатом на следующий день после того, как он поднял вопрос об анализе ДНК. Мы получим результаты через два дня. Я не могу дождаться. В то же время он также получит документы о разводе. Я точно знаю, что он этого не ожидает".

Хотя результаты подтвердили тот факт, что ребенок принадлежал ее мужу, ущерб уже был нанесен. Жена сказала, что хотя она знает, что развод может быть тяжелым испытанием для детей, она считает, что жить с двумя ненавидящими друг друга родителями труднее. Она также объяснила, что с тех пор потеряла всякое уважение к мужу, поскольку не испытывала с его стороны поддержки.

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Впоследствии она поделилась обновленной информацией. Женщина объяснила, что сказала мужу, что разговаривала с адвокатом и подала на развод. Пара серьезно поругалась, поскольку он не понимал, почему она так расстроена, и думал, что она слишком остро реагирует. Ситуация усугублялась тем, что его мать заявила, что не извинится за свои подозрения. "Я ушла той ночью, потому что не собиралась получать извинения, и он, похоже, не понимал, что его подтверждение тому, что она может вмешиваться, — вот почему я вообще хочу развода", — написала она. "В конце концов он сказал родителям, что будет приходить время от времени, чтобы посетить их (он их единственный ребенок), и чтобы они больше не приходили, пока она не извинится. Ей это было не смешно. Она сказала мне, что я забрала ее сына" .

В последнем обновлении женщина сообщила, что муж предложил ее хотя бы попытаться пойти к семейному психологу и наладить отношения. Она решила поддержать эту идею и попытаться разобраться во всем: "Надеюсь, это хорошее решение. Если нет, то я не застряла. Я заберу сына и уеду".

В комментариях пользователи поспешили отметить, что, по их мнению, консультирование не изменит поведение мужчины и что развод – единственное решение.

Я думаю, ей все равно нужно с ним расстаться. Ему придется полностью отрезать свою ужасную мать, если он хочет спасти свой брак

Это ведет просто к разводу, в этом нет никаких сомнений. Муж сдастся и простит свою маму, потому что он уже не уважает свою жену, он забеспокоился только тогда, когда встал вопрос о разводе

Напомним, беременная устроила фотосессию в стиле похорон. Снимки стали вирусными в Сети.

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