Женщина подала в суд на авиакомпанию из-за смерти во время полета

Женщина, летевшая рейсом British Airways из Ямайки в Лондон, обратилась с иском в суд, пожаловавшись, что во время полета погиб пассажир. Из-за инцидента рейс задержали и была прекращена подача напитков.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на комментарий пассажирки на странице авиакомпании в соцсети.

"Пассажир за два ряда позади нас умер самым ужасным образом, нанеся нам самый травматический опыт полета", — написала женщина в Facebook.

По ее словам, рейс задержали на три часа и эта задержка "разрушила режим" ее детей, которые начали волноваться, ожидая приземления.

Кроме того, она пожаловалась, что из-за смерти пассажира был прерван разнос напитков и не обеспечено полноценное питание. Женщина добавила, что салон самолета был грязным.

“Я бы ожидала обратной связи от British Airways с находящимися на рейсе, особенно с теми, кто был достаточно близко и был свидетелем всего этого, чтобы проверить наше самочувствие, извиниться за этот опыт и предложить какую-либо компенсацию или консультацию после этого”, — завершила сообщение женщина.

В British Airways ответили, что члены экипажа были сосредоточены на оказании первой помощи. Комментарий пассажирки впоследствии был удалён.

Напомним, ранее пилота самолета польских авиалиний LOT отстранили от выполнения авиарейсов после того, как он украл из пассажирской коляски алкогольные напитки, предлагаемые во время пилота пассажирам бизнес-класса. Его позорный поступок был запечатлен на видео.

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