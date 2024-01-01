Женщина подала в суд на стоматолога, который "замучил" ее 32 процедурами всего за один сеанс

Женщина из Миннесоты, США, подала в суд на своего стоматолога за то, что он устроил ей адский пятичасовой сеанс, проведя сразу 32 разные процедуры.

Об этом пишет Oddity Central.

Кэтлин Уилсон пришлось претерпеть четыре процедуры лечения корневого канала, восемь зубных коронок и по меньшей мере 20 пломб за сеанс.

Она заявила, что за более чем 5 часов ее стоматолог, доктор Кевин Молдрем, якобы использовал примерно вдвое больше, чем рекомендованная доза, анестетика, пытаясь вылечить все зубы за один сеанс. Его усилия якобы оставили женщину изуродованной и расстроенной, и теперь она просит денежную компенсацию.

Инцидент произошел летом в 2020 году. Кэтлин заявила, что ей пришлось пройти несколько других процедур, чтобы исправить ущерб, причиненный Молдремом, и теперь она хочет, чтобы он заплатил. Дантист из Флориды Аврум Голдштейн прокомментировал, что хотя у Уилсон был кариес почти каждого зуба, лечение было неправильным.

"Кэти потребовалась медленная, вдумчивая и осторожная реакция на ее болезнь", — сказал Голдштейн. "Попытка заполнить каждое отверстие в каждом зубе во рту для одного визита – это не только противоположность тому, что было указано, это невозможно гуманно добиться эффективным или конструктивным способом".

Голдштейн также утверждает, что стоматолог женщины дал ей слишком много анестезии во время продолжительной сессии, а затем сфальсифицировал документы, чтобы скрыть это. Молдрем якобы ввел 960 мг анестезии, что почти вдвое больше 480 мг, рекомендованных для длительных процедур.

За травму, которую ей пришлось пережить, а также за стоимость медицинского вмешательства, чтобы смягчить ущерб, Кэтлин Уилсон требует 50 000 долларов.

Со своей стороны Молдрем отказался от комментариев.

Напомним, во Львове 5-летний ребенок впал в кому после операции по удалению зубов. Родители обвиняют стоматологическую клинику и уже подали заявление в полицию.

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