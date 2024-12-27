Женщина подала жалобу в отдел кадров из-за подарка от "Тайного Санты": что ей вручили (фото)

Такое развлечение на работе может стать настоящим хитом или промахом в зависимости от того, кто вытащит ваше имя из шляпы.

Женщина рассказала, что подала жалобу в отдел кадров после того, как получила "непонятный" подарок от анонимного коллеги в виде "Тайного Санты".

На онлайн-форуме Mumsnet она поделилась фотографиями каждого из полученных презентов вместе с комментарием: "Получила сегодня с работы "Тайного Санту", и он мне противен".

Женщина объяснила, что среди ее подарков были просроченные сладости, старый лак для ногтей и носки, которые выглядели "поношенными".

"Я очень разочарована этим и чрезвычайно смущена", — добавила она.

Подарки от коллеги / Фото: Mumsnet

Подарки от коллеги / Фото: Mumsnet

Женщина не была одинокой в своей реакции, поскольку пользователи в большинстве своем согласились с тем, что недопустимо дарить коллеге подержанные и устаревшие вещи.

Правда, подарок настолько странный, что похож на розыгрыш или часть тщательно продуманного пранка.

"Ничего себе! А что получили другие счастливые работники? Ты думаешь, что кто-то пытается тебе что-то сказать", — ответил один из них, а другой прокомментировал: "Я думаю, что это хлам, который они нашли в своем шкафу. Возможно, они забыли что-то купить, и им пришлось искать что-нибудь в последнюю минуту. Достаточно плохая попытка".

Шутка это или серьезный подарок, автор сообщения впоследствии сообщила, что она говорила с отделом кадров об этом подарке.

"Руководство знает об этом и испытывает такое же отвращение. Я бы действительно предпочла получить дешевый батончик или шоколад, чем это", — ответила она в одном из комментариев.

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