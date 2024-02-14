Женщина подарила любимому на День святого Валентина фото женщин, которые он лайкал в Instagram

Женщина подарила мужчине иронический сюрприз в День святого Валентина.

В видео, которое стало вирусным в TikTok, видно, как Глория Товар из Лос-Анджелеса дарит любимому небольшую платформу с фотографиями.

На первый взгляд, все отлично, но на самом деле там снимки других женщин, которым он ставил лайки в Instagram.

Растерянный мужчина спрашивает: "Что это, черт побери?". На что его избранница ответила: "Все фотографии, которые ты лайкам в Инстаграме". "Аааа, очень мило", — отвечает он, убирая телефон обратно в карман.

@gr93la У меня нет humor with my man! Я не знаю о том, что я думаю , что это был хороший подарок .

Вскоре Глория прокомментировала: "Поскольку все делятся тем, что подарили своей второй половинке на День святого Валентина, я решила поделиться своим. Итак, я подарила мужчине эту милую маленькую коробочку и наполнила ее фотографиями всех девушек, которые он лайкал в Instagram. Надеюсь, ему это понравилось".

В комментариях мужчины встали на защиту избранника Глории:

Ничего страшного, если посмотреть на меню десертов... Это не значит, что он собирается что-то заказывать

Боже, бедный парень

Это же просто лайки

Они красивые девушки! То, что твоему партнеру нравятся картинки, не значит, что он собирается изменить

Напомним, девушка пожаловалась, как лучшая подруга родила от ее отца. Со своей стороны избранница мужчины утверждает, что его дочь преувеличила историю, чтобы она звучала лучше.

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