Женщина поделилась дешевым лайфхаком, как мгновенно прогнать муравьев из кухни - видео

Летние месяцы – идеальная пора для всевозможных ползучих существ, начинающих пробираться на кухню.

В частности, нередко владельцам частных домов надоедают муравьи.

Женщина поделилась дешевым лайфхаком, позволяющим быстро выгнать муравьев из кухни.

Шеннон Доерти разместила видео на TikTok, в котором она сказала, что может остановить муравьев на их пути корица, поскольку они ненавидят ее запах.

В видео, опубликованном в ее аккаунте @athomewithshannon, она сказала: "Почему я рассыпаю корицу по всей кухне? Ну, это мамина хитрость. Моя бабушка научила меня этому простому трюку: посыпьте корицей щели в стенах, и муравьи останутся на месте, и ваша кухня прекрасно пахнет. Поделитесь ею со всеми!".

Шеннон использовала как палочки корицы, так и молотую корицу в стратегических точках на своей кухне, в том числе рядом с духовкой, у дверей и под шкафами.

Комментаторы были приятно удивлены и многие заявили, что даже не подозревали, что корица является эффективным средством отпугивания муравьев.

Корица… Кто знал, что муравьям это не нравится?!

Боже мой, никогда не знал этого! Спасибо, я собираюсь использовать это

Безумие! Я пошла в магазин

Тем не менее, другие комментаторы были озадачены тем, что корица может привлечь других вредителей, которых не отпугивает запах. Некоторые также сказали, что у них есть домашние животные, такие как собаки, которые могут вынюхать корицу и съесть ее.

Напомним, еще одни очень простые и дешевые средства, как отпугнуть муравьев – мел и детская присыпка. Узнайте, почему тальк отпугивает этих насекомых.

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