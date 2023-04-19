Женщина поделилась лайфхаком для родителей, который помог ей найти потерявшуюся в толпе дочь - видео

Совет она услышала в TikTok.
Мать из Огайо говорит, что воспользовалась подсказкой, которую узнала в TikTok, чтобы найти свою трехлетнюю дочь после того, как маленькая девочка потерялась в толпе.
Свадебный фотограф из Рашвилла, США, недавно посетила Центр науки и промышленности в Колумбусе и потеряла одного из двух детей.
Криста Пайпер пыталась найти свою дочь Лили, но ей не повезло, и это заставило ее волноваться.
"Я начала звать ее по имени. Сразу после этого у меня в голове вспыхнула маленькая лампочка, и я вспомнила TikTok, который видела, пожалуй, больше года назад. Это было о маме, которая потеряла своего ребенка в продуктовом магазине, и вместо этого того, чтобы выкрикивать имя ребенка, она кричала описание того, во что он был одет. Так она быстро нашла малыша", — поделилась женщина.
Пайпер сказала, что она переключилась с выкриков имени дочери на описание одежды, которая была на Лили в то время, — розовую рубашку с изображением Минни Маус.
@krista.piper Я имею 3 лет назад в течение игры в игровой зоне и только год для тиктока — я имею приятно и уверенно, что тикок того, что в вашем ребёнке едят. И основывается на ней, после того, как мы писаем голос и предписываю о том, что это было. Необходимо принять его вчера или белые цветы, а затем описание, когда маленькая девушка с красной мини играет в ходьбе от ходатайства, чтобы сделать ее. #parents #parentsoftiktok #playplace ♬ original sound — Криста | Booktok | Home life
Тогда женщина слышала, как другие матери на игровой площадке повторяли описание, которое она кричала, прогуливаясь туда-сюда.
В конце концов другая женщина заметила Лили и привлекла внимание Пайпер, повторив описание одежды девочки.
"К счастью, другая мать сказала: "Маленькая девочка. Розовая рубашка. Минни Маус". Я подумала: "Да!". И это была она", — вспомнила она.
Мама двоих детей сказала, что, оглядываясь назад, она, вероятно, должна была вспомнить возраст и цвет волос Лили, восклицая ее описание, но розовая рубашка с Минни Маусом было первым, что пришло в голову Пайпер.
"Итак, если вы когда-нибудь потеряете своего ребенка, собаку или еще что-то, выкрикните их описание", — сказала она. "Возможно, я выглядела сумасшедшей, но дело было сделано".
Комментаторы TikTok были ошеломлены советом Пайпер и поблагодарили ее за то, что она поделилась ним с родителями.
- "Честно говоря, если я слышу, как кто-то зовет ребенка по имени, я не думаю, что он "заблудился", — написал один из комментаторов TikTok. "Однако если бы кто-то начинал называть описание, я бы 100% посмотрел".
- "Ооо, это так страшно, когда наши малыши убегают от нас! Так рад, что у тебя есть этот навык, на который можно положиться!" – добавил другой юзер.
Напомним, американец рассказал необычную историю о возвращении своего потерявшегося попугая. Птицу нашли благодаря тому, что она начала говорить с людьми на вечеринке.
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