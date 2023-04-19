Женщина поделилась лайфхаком для родителей, который помог ей найти потерявшуюся в толпе дочь - видео

Мать из Огайо говорит, что воспользовалась подсказкой, которую узнала в TikTok, чтобы найти свою трехлетнюю дочь после того, как маленькая девочка потерялась в толпе.

Свадебный фотограф из Рашвилла, США, недавно посетила Центр науки и промышленности в Колумбусе и потеряла одного из двух детей.

Криста Пайпер пыталась найти свою дочь Лили, но ей не повезло, и это заставило ее волноваться.

"Я начала звать ее по имени. Сразу после этого у меня в голове вспыхнула маленькая лампочка, и я вспомнила TikTok, который видела, пожалуй, больше года назад. Это было о маме, которая потеряла своего ребенка в продуктовом магазине, и вместо этого того, чтобы выкрикивать имя ребенка, она кричала описание того, во что он был одет. Так она быстро нашла малыша", — поделилась женщина.

Пайпер сказала, что она переключилась с выкриков имени дочери на описание одежды, которая была на Лили в то время, — розовую рубашку с изображением Минни Маус.

Тогда женщина слышала, как другие матери на игровой площадке повторяли описание, которое она кричала, прогуливаясь туда-сюда.

В конце концов другая женщина заметила Лили и привлекла внимание Пайпер, повторив описание одежды девочки.

"К счастью, другая мать сказала: "Маленькая девочка. Розовая рубашка. Минни Маус". Я подумала: "Да!". И это была она", — вспомнила она.

Мама двоих детей сказала, что, оглядываясь назад, она, вероятно, должна была вспомнить возраст и цвет волос Лили, восклицая ее описание, но розовая рубашка с Минни Маусом было первым, что пришло в голову Пайпер.

"Итак, если вы когда-нибудь потеряете своего ребенка, собаку или еще что-то, выкрикните их описание", — сказала она. "Возможно, я выглядела сумасшедшей, но дело было сделано".

Комментаторы TikTok были ошеломлены советом Пайпер и поблагодарили ее за то, что она поделилась ним с родителями.

"Честно говоря, если я слышу, как кто-то зовет ребенка по имени, я не думаю, что он "заблудился", — написал один из комментаторов TikTok. "Однако если бы кто-то начинал называть описание, я бы 100% посмотрел".

"Ооо, это так страшно, когда наши малыши убегают от нас! Так рад, что у тебя есть этот навык, на который можно положиться!" – добавил другой юзер.

Напомним, американец рассказал необычную историю о возвращении своего потерявшегося попугая. Птицу нашли благодаря тому, что она начала говорить с людьми на вечеринке.

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