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Женщина поделилась простым способом мести пассажирам самолета, которые себя нагло ведут: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
538
Время на прочтение
2 мин
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Женщина поделилась простым способом мести пассажирам самолета, которые себя нагло ведут: видео

Салон пассажирского самолета, иллюстративное изображение / Фото: pixabay.com

Предложенный лайфхак позволяет заставить сидящего впереди соседа по самолету не отбрасывать свое сиденье слишком далеко назад.

Неназванная женщина, позвонив на австралийскую радиостанцию Nova, рассказала о своем способе отомстить наглым пассажирам, которые создают ей дискомфорт во время полета, отбросив свои сиденья далеко назад.

Соответствующий фрагмент шоу Fitzy & Wippa опубликован в TikTok.

“Когда вы летите эконом-классом, а человек перед вами очень "рассеян" и полностью откидывает свое кресло назад… Вы знаете вентиляционные отверстия наверху? — спросила она ведущих Райана "Фитци" Фицджеральда и Майкла "Виппа" Випфли. – Вы можете их вращать. Я поворачиваю прямо на их лицах и включаю на полную".

@fitzywippakate Would you dare do this? #fitzyandwippa #travelhack #airplanehack #traveller ♬ original sound — Fitzy & Wippa

В таком случае наглый пассажир имеет два варианта: продолжать лежать под струей выходящего из вентиляционных отверстий ледяного воздуха или вернуть свое сиденье обратно в вертикальное положение.

Ведущие отметили, что собеседница придумала непревзойденно умный, но "смертельный" метод мести.

Напомним, ранее во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Салвадора в бразильский город Сан-Паулу в салоне самолета разыгрались безумные страсти, превосходящие эмоции латиноамериканских сериалов. Пятнадцать женщин били друг друга и таскали за волосы, а экипаж тщетно пытался их разъединить.

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Дата публикации
Просмотры
538
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