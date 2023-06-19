Женщина подло выдавала себя за любимого подруги и 25 лет выманивала у нее деньги: фото, подробности

Она притворилась своим дядей, в которого была влюблена подруга.

Женщина, считавшая, что встретила свою любовь во время вечеринки, последние четверть века была жестоко обманула своей подругой.

Об этом пишет The Sun.

Британка Сью Хьюз была по уши влюблена в вышибалу Сте, дядю ее 25-летней подруги Анны Боннэр, которая выманила у нее более 140 тысяч долларов.

Анна выдавала себя за Сте, отправляя любовные письма и подарки Сью, которой сейчас 51 год. В течение 25 лет она отдавала деньги любимому на "медицинские процедуры", чтобы помочь со специализированным лечением в больнице в Мэриленде.

Сью и Анна познакомились в 1998 году. Они были соседками по комнате в течение 18 месяцев, прежде чем Хьюз уехала, чтобы погасить свои долги. За это время она тусовалась и натыкалась на дядю Анны, Сте.

Сью Хьюз и Анна Боннэр / Фото: thesun.co.uk

Хотя они лично не познакомились, она чувствовала, что "между ними зажглась искра".

"У него была наглая улыбка и красивые ягодицы. Анна никогда официально не представляла нас, но в клубе мы всегда кокетничали. Иногда я получала от него сообщения, отправленные с телефона Анны", — вспомнила Сью.

Но она потеряла связь со Сте после того, как ночной клуб, в котором пара часто бывала, закрылся. Анна сказала, что ее дядя переехал в Америку.

Когда Анна вышла замуж за жениха Стива Боннера, а Сью была ее главной подружкой невесты, Сте не явился, и невеста заявила, что он слишком занят работой, чтобы присутствовать.

Сью на свадьбе Анны / Фото: thesun.co.uk

Со своей стороны, Сью продолжала присылать подарки на день рождения и Рождество через свою подругу, пока в 2011 году ей не позвонил по телефону мужчина, назвавшийся Сте.

Он сказал женщине, что у него диагностирован рак, на лечение которого в Ливерпуле Сью дала деньги.

В 2015 году, по словам Анны, Сте был арестован и заключен за хранение наркотиков. По просьбе Анны Сью передала ей деньги, чтобы послать ему.

Сте также посылал Сью письма и подарки. / Фото: thesun.co.uk

Вскоре после этого Сью сказали, что Сте выпустили из тюрьмы, но рак вернулся в агрессивной форме, и ему потребовалось новаторское лечение в больнице Мэриленда, США, поскольку оно было недоступно в Великобритании.

Сью согласилась платить 500 долларов в месяц, но в последующие месяцы сумма выросла до 2200 долларов.

"У меня были чувства к этому мужчине. Если у вас есть чувства к кому-то, вы сделаете для них все что угодно", — прокомментировала она.

К 2018 году Сью потратила 85 тысяч долларов и даже взяла кредит ради своего таинственного любовника. В конце концов она обнаружила, что это "слишком много", и у нее произошел нервный срыв, и она хотела покончить жизнь самоубийством.

В 2020 году Сью обнаружила письма, адресованные Сте, в доме Анны.

Письмо Сте для Сью / Фото: thesun.co.uk

"Я чувствовала себя разгневанной. Это был последний кусочек головоломки, который мне был нужен, чтобы подать на нее в суд. Это разрушило все счастливые воспоминания, связанные с этой дружбой. Она лгала мне 25 лет и разрушила мою жизнь. В течение шести недель после того, как я узнала, я не ела. Я жила на кофе и сигаретах. Я не спала и до сих пор не сплю. Я не могу работать из-за того, что это повлияло на мое психическое и физическое здоровье", — отметила она.

Сью Хьюз / Фото: thesun.co.uk

В апреле в 2022 году Анна Боннэр предстала перед судом по обвинению в получении более 140 тысяч долларов путем мошенничества.

Анна Боннэр / Фото: thesun.co.uk

Аферистка была приговорена к 28 месяцам тюремного заключения.

Напомним, в Великобритании 21-летняя девушка три месяца занималась сексом с мужчиной, который оказался женщиной. На суде подозреваемая раскаялась.

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