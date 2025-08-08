Женщина поднялась на известную гору и была "взбешена" тем, что увидела на вершине

Туристку возмутило, что люди приезжают на вершину горы на поезде

Туристка Хетти из Уэльса поднялась на вершину горы Сноудон, но была возмущена, когда увидела, что часть людей досталась туда поездом. Своими эмоциями она поделилась в TikTok, где ее видео быстро стало вирусным.

Об этом сообщает The Express.

«Это обесценивает все усилия»

Туристка, ведущая блог под ником Hettie's Holidays, призналась, что была «взбешена», когда увидела на вершине людей, не приложивших никаких усилий, чтобы подняться на гору.

«Зачем, черт возьми, вам садиться на поезд к вершине Сноудона? Разве это не обесценивает весь смысл?» — возмущалась она.

Женщина также была раздражена толпой на вершине, где не было места даже для отдыха. Она заметила, что приехавшие на поезде люди «сидели там, устроив изысканный пикник» в обычной одежде, тогда как те, кто шел пешком, были «уставшие и замерзшие».

Гетти также удивилась, что люди приехали на вершину, чтобы отпраздновать дни рождения или даже провести «детские праздники» для новорожденных.

Реакция пользователей

Видео туристки быстро набрало более 100 тысяч лайков и повлекло за собой бурную дискуссию в комментариях. Некоторые пользователи разделили его негодование.

"Это напоминает мне случай, когда я поднялась на Эйфелеву башню, и все в лифте не дали мне сесть, когда я добралась", - написал один из них.

Остальные же не проявили сострадания.

«Дело в том, что подъем на Сноудон абсолютно добровольный. Надеюсь, это поможет», - отметил другой комментатор.

Еще один пользователь заметил, что Гетти слишком преувеличивает трудности подъема.

«Ты так говоришь, будто совершила сложное восхождение. Я видел, как восьмилетние дети поднимались на Сноудон», – написал он.

