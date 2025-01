Женщина подожгла дом с помощью чипсов: как она это сделала (фото)

В США женщину приговорили к 12 годам заключения после того, как она использовала упаковку чипсов, чтобы поджечь дом, в котором находились три человека.

Об этом сообщает Need To Know.

44-летняя Патриция Уильямс заявила суду, что считала закуску легковоспламеняющейся из-за содержания жира.

Она была осуждена после того, как признала себя виновной в совершении поджога первой степени в округе Грин, штат Миссури.

Уильямс была зафиксирована камерами наблюдения при покупке бензина на 2 доллара на соседней заправке. Она вылила бензин, хранившийся в бутылке из-под газировки, на пол в доме и на кучу белья. Затем Уильямс подожгла чипсы и использовала их для разжигания большего пламени.

В доме на тот момент находились три человека, которые спаслись бегством и не получили никаких повреждений.

О Вильямс немедленно сообщили в полицию, и, по сообщениям местных СМИ, она была схвачена с сажей от пожара на лице.

Пожаловавшись на вдыхание дыма, она получила помощь в местном отделении скорой помощи в сопровождении офицера, после чего ее доставили в тюрьму округа Грин.

Патриция Уильямс / Фото: Greene County Jail

Инцидент произошел 11 августа в 2023 году.

Согласно судебным документам, тогда было обнаружено несколько ордеров на ее арест.

Расследовавший это дело пожарный маршал Тревис Моррисси рассказал: "Я нашел зеленую бутылку газировки и открытые чипсы Takis на кухне возле прачечной. Бутылка из-под содовой обладала сильным запахом воспламеняющейся жидкости, исходившим изнутри, и я определил, что чипсы могут поддерживать пламя во время теста на воспламеняемость".

Об отношениях Уильямс с находившимися в доме неизвестно.

