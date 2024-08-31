Женщина подпирала дверь куском янтаря за миллион евро: кто обнаружил драгоценную находку

В Румынии в поселке Колцы пожилая женщина обнаружила валун весом около 3,5 кг несколько десятилетий назад. Впрочем, о драгоценности камня она не знала, поскольку использовала его для подпирания дверей.

Об этом пишет Stirile.

Отмечается, что в этом регионе этот полудрагоценный камень встречается довольно часто. Его стоимость – более миллиона евро, а возраст – до 70 миллионов лет.

Также читайте Ночная атака по Украине: половина вражеских дронов сами упали

Неожиданную находку заметили воры, однажды ворвавшиеся в ее дом. Они украли украшения, но не янтарь у дверей. Вор об этом споткнулся, из-за чего на валуне появился скол.

Злоумышленники продали янтарь, который теперь стал собственностью государства и украшает музей янтаря в Бузэу.

"Черный янтарь из Румынии настолько отличается от других, что даже получил от геолога Оскара Хелма название "румынит", чтобы отличать его от остальных видов. Жители района коммуны Колцы верят, что кусочки янтаря, которые они находят в своих горах, приносят удачу, и хранят их в своих домах", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ботсване найден второй по величине алмаз в мире.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.