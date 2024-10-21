Женщина подпирала дверь скульптурой, которая на самом деле стоит 134 000 000 грн (фото)

В Шотландии городской совет готовится продать ценный мраморный бюст стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов (134 млн грн) после того, как его обнаружили под садовым сараем и купили всего за 5 фунтов стерлингов.

Об этом пишет Metro.

Скульптура сэра Джона Гордона была исполнена французом Эдме Бушардоном в 1728 году и приобретена городским советом Инвергордона за 5 фунтов стерлингов в 1930-м.

Считалось, что скульптура была утеряна во время реорганизации местных властей, но в 1998 году ее снова нашли, когда она использовалась как дверной ограничитель для сарая в промышленной зоне в Балинторе, недалеко от Инвергордона.

Аукционный дом Sotherby's уже получил за бюст более 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Совет Хайлендса, который занимается этим произведением искусства, провел переговоры со специалистами. Они заявили, что потенциальная продажа принесет пользу Фонду общего блага Инвергордона и предоставит грантовую помощь проектам в городе и его окрестностях.

Первое судебное заседание назначено на 7 ноября.

Скульптура Эдме Бушардона / Фото: Highland council

Пятьдесят депутатов проголосовали за продажу, четверо поддержали поправку о предоставлении дополнительного времени для дальнейших консультаций с общественностью, а 10 депутатов воздержались.

Советник Максин Смит сказала тогда, что проценты от денег, вырученных от продажи, могут составлять до 125 000 фунтов стерлингов в год, и эти средства будут инвестированы в общину.

Согласно планам, копия музейного качества будет заказана для экспонирования в Хайлендсе.

Сэр Джон был членом парламента, чья семья владела землями в Истер-Россе, а также дала свое имя городу Инвергордон на заливе Кромарти.

Бушардон создал скульптуры для садов Версальского дворца, бывшей резиденции французских королевских особ, а также для Фонтана Четырех Сезонов на улице Гренель в Париже.

В докладе, представленном депутатам, отмечалось: "Бюст не может быть выставлен на всеобщее обозрение из-за его высокой ценности и связанных с этим последствий для безопасности. По мнению экспертов Sotheby's, нынешнее предложение находится на самом высоком уровне на рынке и является пиковым для бюста".

Бюст находился в физическом владении Гайлендского совета более 60 лет, но точные данные о владельце были выяснены только в 2019-м из протоколов городского совета Инвергордона.

Бюст был создан в начале 18 века, когда художник жил в Риме, а сэр Джон находился в своем Большом туре.

В 2016 году бюст выставлялся в Лувре в Париже и Музее Джона Пола Гетти в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно отец семерых детей, зарабатывающий всего 160 грн в день, нашел бриллиант, который стоит миллионы. Теперь он сможет отдать свои долги и обеспечить семью.

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