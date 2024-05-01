Женщина похитила 11-летнюю девочку, чтобы воспитать идеальную жену для своего сына

Китайскую женщину недавно приговорили к тюремному заключению за похищение 11-летней девочки, которую она планировала воспитать идеальной женой для своего 27-летнего сына.

Об этом сообщает Oddity Central.

Женщина по фамилии Ян познакомилась с несовершеннолетней девочкой 13 февраля в 2023 году во время посещения села Люпаншуй в юго-западной провинции Гуйчжоу. Уверенная, что она станет прекрасной невестой для ее гораздо старшего сына, она попросила родителей девочки, чтобы они позволили ей вернуться с ней в город Цюйцзин, провинция Юньнань. Отец девушки отказал, но это лишь подтолкнуло женщину к реализации запасного плана. Она сговорилась со своим 27-летним сыном о похищении девочки, и 14 февраля они дождались, пока жертва будет дома сама, и похитили ее.

Всего через шесть дней после похищения 11-летней девочки и увоза ее домой в Юньнань, Ян была арестована, а ее сын сдался через четыре дня. 15 декабря они были приговорены к тюремному заключению за похищение ребенка – два года для Ян и семь месяцев для ее сына. И хотя они подали апелляцию на решение суда, в прошлом месяце Апелляционный суд оставил в силе первоначальный приговор.

Дело и приговор, вынесенный судом, повлекли возмущение в китайских социальных сетях, причем подавляющее большинство комментаторов утверждало, что мама и сын отделались слишком легко для своего преступления. "Семь месяцев? Невероятно. Неужели сейчас цена торговли детьми стала такой низкой? Это практически поощрение преступления", — прокомментировал возмущенный пользователь.

Хотя некоторые также комментировали разницу в возрасте между похищенной девушкой и ее женихом, следует отметить, что в Китае существует давняя традиция невест-детей, когда девочек в возрасте до 15 лет усыновляют семьи, чтобы они воспитывали их как будущих невест для своих сыновей. Эта практика была запрещена в 1950 году, но как сообщается, она продолжает существовать в сельской местности.

Напомним, 70-летний мужчина платит 400 долларов в неделю за рекламу на билборде, чтобы найти любимую. Также он поделился требованиями к своей будущей жене.

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