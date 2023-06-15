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Женщина, похожая на своих морских свинок, произвела фурор в Сети — видео

Женщина, похожая на своих морских свинок, произвела фурор в Сети — видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
2 мин
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Женщина, похожая на своих морских свинок, произвела фурор в Сети — видео

Валентина Барбер с морскими свинками / Фото: скриншот с видео

У них одинаковые прически и сумки.

Валентина Барбер стала вирусной на TikTok из-за удивительного сходства со своими домашними морскими свинками.

Австралийка и ее любимцы носят одинаковые прически и сумочки.

Свой эксцентричный стиль блогер часто показывает тысячам поклонникам. В частности, она демонстрирует их модные образы с экстравагантным макияжем, высокими хвостиками, украшенными лентами, и супердлинными накладными ресницами.

@valentinavolantebarber olud that the girls are slowly building their own handbag collection #guineapigs #fashion #ootd #makeup #fitcheck ♬ original sound — ♡ VALENTINA™️ ♡

Интересно, что у морских свинок даже крохотные "наручные" часы, бусы из жемчужин и другие аксессуары.

@valentinavolantebarber everytime и hear this audio i think of th bc guinea pigs нужна watches too & this lil watch fits her perfectly #makeup #guineapigs #fashion #ootd ♬ original sound — bestspedup

Пользователи любуются публикациями Валентины и говорят, что видео поднимают им настроение.

  • Вы знаете, как говорят, что домашние животные похожи на своих владельцев? Это на 100% правда в вашем случае. Я одержима, они такие милые
  • Боже мой, три симпатичные лучшие подружки
  • Эти сумочки! Я не могу
  • Мне нравится ваш стиль и ваши милые морские свинки!

Напомним, мужчина изрядно испугался, сидя на унитазе, когда заметил огромного питона на душевой. Он быстро вызвал компанию по отлову змей и снял питона на видео.

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Дата публикации
Просмотры
397
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