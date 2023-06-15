Женщина, похожая на своих морских свинок, произвела фурор в Сети — видео

У них одинаковые прически и сумки.

Валентина Барбер стала вирусной на TikTok из-за удивительного сходства со своими домашними морскими свинками.

Австралийка и ее любимцы носят одинаковые прически и сумочки.

Свой эксцентричный стиль блогер часто показывает тысячам поклонникам. В частности, она демонстрирует их модные образы с экстравагантным макияжем, высокими хвостиками, украшенными лентами, и супердлинными накладными ресницами.

Интересно, что у морских свинок даже крохотные "наручные" часы, бусы из жемчужин и другие аксессуары.

Пользователи любуются публикациями Валентины и говорят, что видео поднимают им настроение.

Вы знаете, как говорят, что домашние животные похожи на своих владельцев? Это на 100% правда в вашем случае. Я одержима, они такие милые

Боже мой, три симпатичные лучшие подружки

Эти сумочки! Я не могу

Мне нравится ваш стиль и ваши милые морские свинки!

Напомним, мужчина изрядно испугался, сидя на унитазе, когда заметил огромного питона на душевой. Он быстро вызвал компанию по отлову змей и снял питона на видео.

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