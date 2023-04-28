Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Женщина похудела более чем на 60 кг, продолжая есть спагетти и карри: она раскрыла свой секрет

Женщина похудела более чем на 60 кг, продолжая есть спагетти и карри: она раскрыла свой секрет

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1384
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Женщина похудела более чем на 60 кг, продолжая есть спагетти и карри: она раскрыла свой секрет

Саманта Кобб до и после похудения на 63 кг / Фото: dailymail.co.uk

Она потеряла вес всего за год.

Британка похудела на 63 килограмма, продолжая есть любимые карри и спагетти Болоньезе.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

49-летняя Саманта Кобб из Челмсфорда, графство Эссекс, приписывает секрет своего успеха только одному – увеличению потребления овощей, чтобы чувствовать себя сытой.

"В мире похудения они классифицируются как быстрая еда, поскольку помогают быстрее сбросить вес", — поделилась она.

Саманта Кобб до и после похудения на 63 кг / © dailymail.co.uk
Саманта Кобб до и после похудения на 63 кг / Фото: dailymail.co.uk

Женщина хотела похудеть, чтобы улучшить состояние здоровья. Так, она задалась целью сбросить 30 кг, но удвоила свою цель.

Саманта Кобб до и после похудения на 63 кг / © dailymail.co.uk
Саманта Кобб до и после похудения на 63 кг / Фото: dailymail.co.uk

Она радуется, что до сих пор может есть свои любимые блюда.

Кобб честно призналась, что до сих пор имеет "взлеты и падения" по поводу веса. Впрочем, она присоединилась к сообществу, участники которого тоже худеют. Это помогает ей держаться и дальше продолжать свою трансформацию.

Напомним, женщина без диет похудела на 179 килограммов. Стало известно, что она делала.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1384
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация