Женщина похудела более чем на 60 кг, продолжая есть спагетти и карри: она раскрыла свой секрет

Она потеряла вес всего за год.
Британка похудела на 63 килограмма, продолжая есть любимые карри и спагетти Болоньезе.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
49-летняя Саманта Кобб из Челмсфорда, графство Эссекс, приписывает секрет своего успеха только одному – увеличению потребления овощей, чтобы чувствовать себя сытой.
"В мире похудения они классифицируются как быстрая еда, поскольку помогают быстрее сбросить вес", — поделилась она.
Женщина хотела похудеть, чтобы улучшить состояние здоровья. Так, она задалась целью сбросить 30 кг, но удвоила свою цель.
Она радуется, что до сих пор может есть свои любимые блюда.
Кобб честно призналась, что до сих пор имеет "взлеты и падения" по поводу веса. Впрочем, она присоединилась к сообществу, участники которого тоже худеют. Это помогает ей держаться и дальше продолжать свою трансформацию.
Напомним, женщина без диет похудела на 179 килограммов. Стало известно, что она делала.
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