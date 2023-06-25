Женщина похудела на 133 килограмма после того, как застряла в дверях супермаркета: фото до и после

Дотти Перкинс, весившая примерно 270 килограммов, из-за чего она постоянно застряла в дверях супермаркета, решила резко похудеть, чтобы вернуть себе уверенность в себе. Через несколько лет интенсивной работы она удивила всех своих друзей.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Дотти Перкинс обратилась за помощью к специалистам, когда ее бедра были слишком большими, чтобы протиснуться во входную дверь супермаркета. Ей помог эксперт по похудению доктор Новзарадан.

Женщина похудела на 133 кг. / Фото: dailystar.co.uk

Дотти Перкинс весила более 270 килограммов и передвигалась на инвалидной коляске, поскольку из-за веса не могла самостоятельно передвигаться. Из-за этого она часто застряла в дверях супермаркета и вынуждена была вставать, чтобы обойти препятствие. Женщина признается, что ей было очень стыдно за свой вес.

"Я никогда раньше не была в ситуации, когда не могла пройти в дверь. Мне так стыдно. Я не любила ходить в магазин", – говорит Дотти.

Профессионалы помогли ей похудеть на 133 кг. Она признается, что это резко улучшило ее жизнь.

Женщина, весившая 270 килограммов, резко похудела / Фото: dailystar.co.uk

Дотти пережила многие трагедии в своей жизни, из-за которых она набрала лишние килограммы, она признается, что не получала любви и ласки от своей семьи в детстве, поэтому заедала едой. Она трагически потеряла своего 13-летнего сына из-за церебрального паралича и сколиоза.

После похудения женщина вышла замуж, она носит красивую одежду и говорит, что хорошо себя чувствует.

Напомним, женщина озадачила, забеременев от заключенного, который посылал свою сперму по почте.

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