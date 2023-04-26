Женщина похудела на 190 кило и удалила 21 кг лишней кожи: фото до и после

Тереза Перент из Калифорнии похудела на 190 кг.

Для этого 44-летней учительнице, весившей 258 кило, понадобилось 5 лет. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Она рассказала, что набрала вес, когда начала есть нездоровую пищу, чтобы справиться с трагическими потерями своего брата и матери в 2001-м и 2003-м годах соответственно.

Тереза весила 258 кило / Фото: dailymail.co.uk

Она съедала около 10 тысяч калорий в день.

Женщина набрала вес после смерти брата и мамы / Фото: dailymail.co.uk

В 2016 году Тереза перенесла легкий сердечный приступ. Когда она обратилась к врачу, ей сказали, что она может умереть в течение пяти лет, если не внесет кардинальных изменений в свой образ жизни.

Учительница съедала около 10 000 калорий в день / Фото: dailymail.co.uk

Эта новость побудила Терезу сесть на новую диету и заняться физическими упражнениями, прежде чем сделать операцию на желудке, когда орган уменьшился до размера яйца.

После ошеломляющего похудения на 190 килограммов Перент столкнулась с другой проблемой – обвисшей кожей.

Тереза похудела на 190 кг / Фото: dailymail.co.uk

Перент столкнулась с проблемой обвисшей кожи / Фото: dailymail.co.uk

Женщина отважилась на операцию / Фото: dailymail.co.uk

Не так давно женщина перенесла операцию абдоминопластики, чтобы удалить ее.

Ей убрали 21 кг лишней кожи вокруг живота и талии.

Ей убрали 21 кг лишней кожи вокруг живота и талии. / Фото: dailymail.co.uk

"Впервые в жизни я чувствую себя маленькой", – поделилась счастливая женщина.

Тереза также рассказывала о нескольких "первых случаях", с которыми она столкнулась после абдоминопластики.

"Обычно мне приходится класть все на живот. Это было невозможно сегодня, когда я положила руки и дневник на живот, а его не было. Это лишь один из способов, которым моя жизнь навсегда изменилась", — рассказала она.

Тереза поделилась своей радостью от возможности скрестить ноги:

"Я хочу показать вам, друзья, что-то такое удивительное для меня. Что-то, чего я никогда не могла сделать. Теперь я могу буквально приподнять ногу и скрестить ноги. Я могу скрестить ноги, даже если этот большой фартук не свисает по колено, такое приятное чувство".

Но не прошло и без осложнений. За несколько дней до Нового года женщина не смогла ни кушать, ни пить. У нее началась одышка и очень острая боль в боку. Терезу срочно доставили в отделение неотложной помощи. Она пролежала в больнице четыре дня.

"Мне поставили несколько диагнозов, но одним из них был тромб в правом легком. Теперь это осложнение или побочный эффект серьезной операции. Мы знали, что это риск. Это случается с одним процентом людей, перенесших серьезные операции", — рассказала учительница.

Впрочем, впоследствии она вернулась домой, "здоровая и счастливая".

Напомним, мужчина похудел на 152 килограмма, из-за чего его внешность шокирует. У него новая проблема – обвисшая кожа.

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