Женщина похудела на 45 кг, не посещая спортзал и не считая калорий: фото до и после

Женщина поделилась простыми шагами, которые она сделала, чтобы сбросить 45 кг всего за год, даже не посещая спортзал и не считая калорий.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Лиза Мари из Питтсбурга, штат Пенсильвания, сказала, что долгие годы была "самой большой девочкой в любой комнате, в которую она входила". Она вспомнила, как "пряталась под мешковатыми футболками" и "ненавидела себя", пытаясь "сбросить все, что угодно", но безрезультатно.

Но когда в 2020 году вспыхнула пандемия, она решила, что пора изменить свою жизнь, и, сделав ряд небольших "корректировок образа жизни", она смогла сбросить лишний вес.

Лиза Мари до и после похудения / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Лиза сказала, что пыталась садиться на диету или тренироваться, но сдавалась, когда не видела быстрых результатов.

Но вскоре она обнаружила, что ключом к ее успеху было "начинать с малого" и делать все "шаг за шагом".

Лиза Мари до и после похудения / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Она использовала метод под названием "наложение привычек", содержащий "создание и поддержание одной здоровой привычки, прежде чем пробовать новую".

Ліза Марі після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Во-первых, она начала с того, что увеличила количество шагов в день как минимум до 8000, а затем увеличила потребление воды до 3,5 л в день.

Лиза Мари до и после похудения / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

После этого она начала дважды в неделю тренироваться дома и готовить большую часть еды сама, а не питаться вне дома.

Лиза рассказала о своих "маленьких шагах" / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Она также начала сокращать свое экранное время в 9 часов вечера, чтобы убедиться, что она высыпается.

Впоследствии она увеличила свои домашние тренировки до трех в неделю, а в конце концов перешла на пять.

"Я не ходила в спортзал, пока не сбросила 45 кг дома, соблюдая эти привычки", — пояснила она. "И я начала следить за своей едой только через шесть месяцев моего путешествия. Потеря веса – это не мгновенное превращение. Это серия небольших решений, индивидуальный выбор сделанный снова и снова".

Лиза Мари до и после похудения / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Лиза признает, что, хотя добиться того, какая она сейчас, было нелегко, она искренне верит, что другие могут достичь того же, что и она, если приложат это усилие.

"Это было сложно. Некоторые дни были тяжелее других, но я придерживалась этого и со временем прогрессировала. Результаты, которых я достигла благодаря постоянной самоотверженности и изменению мышления, просто безумны. Я никогда не ставила себе цель похудеть, я просто хотела быть здоровой и чувствовать себя хорошо в своем теле", — поделилась женщина.

Ліза Марі до і після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Напомним, американку сравнивают с "белкой-летягой" после того, как она сбросила 82 кг и ее кожа стала дряблой и мешковатой. До похудения она весила 140 кило.

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