Женщина похудела на 45 кг, не посещая спортзал и не считая калорий: фото до и после

Она рассказала о своих "маленьких шагах".
Женщина поделилась простыми шагами, которые она сделала, чтобы сбросить 45 кг всего за год, даже не посещая спортзал и не считая калорий.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Лиза Мари из Питтсбурга, штат Пенсильвания, сказала, что долгие годы была "самой большой девочкой в любой комнате, в которую она входила". Она вспомнила, как "пряталась под мешковатыми футболками" и "ненавидела себя", пытаясь "сбросить все, что угодно", но безрезультатно.
Но когда в 2020 году вспыхнула пандемия, она решила, что пора изменить свою жизнь, и, сделав ряд небольших "корректировок образа жизни", она смогла сбросить лишний вес.
Лиза сказала, что пыталась садиться на диету или тренироваться, но сдавалась, когда не видела быстрых результатов.
Но вскоре она обнаружила, что ключом к ее успеху было "начинать с малого" и делать все "шаг за шагом".
Она использовала метод под названием "наложение привычек", содержащий "создание и поддержание одной здоровой привычки, прежде чем пробовать новую".
Во-первых, она начала с того, что увеличила количество шагов в день как минимум до 8000, а затем увеличила потребление воды до 3,5 л в день.
После этого она начала дважды в неделю тренироваться дома и готовить большую часть еды сама, а не питаться вне дома.
Она также начала сокращать свое экранное время в 9 часов вечера, чтобы убедиться, что она высыпается.
Впоследствии она увеличила свои домашние тренировки до трех в неделю, а в конце концов перешла на пять.
"Я не ходила в спортзал, пока не сбросила 45 кг дома, соблюдая эти привычки", — пояснила она. "И я начала следить за своей едой только через шесть месяцев моего путешествия. Потеря веса – это не мгновенное превращение. Это серия небольших решений, индивидуальный выбор сделанный снова и снова".
Лиза признает, что, хотя добиться того, какая она сейчас, было нелегко, она искренне верит, что другие могут достичь того же, что и она, если приложат это усилие.
"Это было сложно. Некоторые дни были тяжелее других, но я придерживалась этого и со временем прогрессировала. Результаты, которых я достигла благодаря постоянной самоотверженности и изменению мышления, просто безумны. Я никогда не ставила себе цель похудеть, я просто хотела быть здоровой и чувствовать себя хорошо в своем теле", — поделилась женщина.
Напомним, американку сравнивают с "белкой-летягой" после того, как она сбросила 82 кг и ее кожа стала дряблой и мешковатой. До похудения она весила 140 кило.
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