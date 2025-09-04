Женщина похудела на 54 кг, чтобы спасти жизнь своей матери

Эйлс с мамой / © mirror.co.uk

33-летняя Эйлса Эверс из Великобритании сумела похудеть на 54 килограмма, чтобы помочь своей маме, которая годами страдала от проблем с почками.

Об этом пишет mirror.co.uk

Эйлса Эверс похудела более чем на 50 килограммов, чтобы смочь пожертвовать почку своей маме Коллин Боди, которая с юных лет страдала хронической болезнью почек. Прежде чем Эйлса смогла начать процесс донорства, врачи сказали ей, что для того, чтобы ее рассмотрели в качестве донора, она должна похудеть.

Тогда женщина решила, что обязательно похудеет, чтобы спасти мать.

"Моя мама пережила так много, и она является лучшим человеком, которого я знаю. Одна из причин, почему я хочу подарить ей эту трансплантацию, заключается в том, что это изменит ее жизнь, вернет ей жизненную силу и энергию. До того, как я начала худеть, я весила более 136 кг, и меня очень болели колени и бедра. Врачи сказали мне похудеть, а потом вернуться и проверить, подхожу ли я как донор. Поэтому я просто взялась за дело и похудела - это было очень трудно, но мама все время меня поддерживала", - рассказала женщина.

Ее маме диагностировали сахарный диабет первого типа в возрасте 17 лет, но на самом деле она страдала этой болезнью с рождения. 55-летней Коллин назначили инсулин, и врачи предупредили, что эта болезнь может вызвать проблемы с почками. Вскоре ей диагностировали хроническую болезнь почек, она потеряла зрение на один глаз, а на другом сохранила лишь 30% зрения.

Из-за изнурительного лечения семья решила, что лучше всего будет, если женщине пересадят почку. Эйлса и ее сестра прошли тестирование, чтобы проверить, подходят ли они для пересадки маме, и тогда ей сказали, что она даже не может претендовать на пересадку из-за своего веса. Женщина похудела благодаря диете и физическим упражнениям, объяснив, что не хочет принимать лекарства для похудения из-за их неопределенного влияния на здоровье.

После этого медики подтвердили, что женщина может стать донором почки для мамы.

