Женщина похудела на 55 кило, удалив 85% желудка: теперь у нее есть другая проблема с питанием

Женщина, прибегшая к операции по уменьшению желудка, рассказала, что после процедуры у нее появилась еще одна проблема с питанием.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Тисяна Вудворд потратила 4400 долларов в Турции после борьбы со своими повадками в еде. Лишний вес отразился на ее психическом здоровье, а поликистоз яичников мешал ей похудеть.

Тисяна до операции / Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Ее операция, которая прошла в апреле в 2022 году, прошла успешно. Вудворд сбросила 55 кг.

Тисяна Вудворд до и после похудения / Фото: dailymail.co.uk

Тисяна до и после похудения / Фото: dailymail.co.uk

Впрочем, 27-летняя женщина обнаружила, что ее предыдущая проблема сменилась перееданием.

После процедуры Тисяне дали шестинедельный план диеты. Обычно это включает в себя несколько дней употребления только воды и жидкостей, таких как суп, затем четыре недели жидкой пищи, такой как йогурт, и две недели мягкой пищи, например, картофельное пюре.

Те, кто лег под нож, могут постепенно вернуться к здоровому, сбалансированному питанию через шесть недель после процедуры.

Женщина же проигнорировала этот совет и переедала, от чего ей стало плохо. Теперь ее вес колеблется. Она часто пропускает обеды и основные приемы пищи в пользу легких закусок, таких как чипсы и сыр.

Женщина сбросила 55 килограммов / Фото: dailymail.co.uk

"Я пыталась заставить себя есть, и мне было очень плохо. Я не видела изменений в течение шести месяцев, я худела на весах, но визуально я ничего не видела. Требовалось много времени, чтобы увидеть результат", — поделилась женщина.

Привычка переедать появилась у нее в начале этого года, и она сказала, что это повлияло на ее счастье.

"Никто не говорит вам, что может произойти, никто не говорит вам о зависимости от трансфера. Хирург никогда не говорил об этом, и я считаю это безумием. Я не жалею, что у меня была операция на желудке. Есть трудности и они являются частью пути, но о них нужно говорить", — добавила она.

Пытаясь прекратить переедать, Вудворд теперь ведет дневник еды и делится своим опытом в TikTok, где она поняла, что не одинока.

Напомним, трансгендерная женщина показала, как менялось ее лицо в результате заместительной гормональной терапии. Она поделилась видео, где собрала селфи, которые делала каждый день в течение восьми месяцев.

Читайте также: