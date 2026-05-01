Женщина похудела на 63 кг и стала бодибилдером в 57 лет: что ее изменило

57-летняя Гейнор Бикли. Фото: @big_girls_journey_to_lean

57-летняя Гейнор Бикли из британского Дерби после многолетней борьбы с лишним весом смогла кардинально изменить свою жизнь: она похудела на 63,5 кг и сейчас выступает в соревнованиях по бодибилдингу.

Об этом сообщило издание Mirror.

Женщина рассказывает, что долгое время имела проблемы с самооценкой и не узнавала себя в собственном теле. Около десяти лет назад ее вес достиг примерно 133 кг. Несмотря на то, что раньше она была активной, в частности тренировала футбольную команду своей дочери, постепенное нарушение пищевых привычек привело к набору веса. Она отмечает, что ела якобы здоровую пищу, однако не контролировала порции и часто перекусывала. Из-за этого Гейнор начала избегать внимания, носила свободную темную одежду и чувствовала себя неуверенно.

Поворотным моментом стал случай во время обычного похода в магазин. Там она увидела человека, которому было сложно справиться с коляской из-за физического состояния. Это заставило ее задуматься, что без изменений она может оказаться в подобной ситуации.

После этого женщина записалась в интенсивный тренировочный лагерь. В течение недели она занималась примерно по шесть часов ежедневно и потеряла около 4,5 кг.

«Я сбросила около 4,5 кг за неделю, но что еще важнее, что-то щелкнуло», — отметила Гейнор.

В дальнейшем Гейнор начала регулярно тренироваться и участвовать в различных спортивных мероприятиях. Она пробежала два полумарафона, многочисленные дистанции на 5 и 10 км, участвовала в благотворительных забегах, в частности «Забега за жизнь». Кроме того, в течение пяти лет она работала руководителем, мотивируя других к физической активности.

Четыре года назад ее вес снизился до около 89 кг. Она чувствовала себя здоровее и увереннее, однако отмечает, что результат не был стабильным — вес мог колебаться.

Окончательные изменения произошли после знакомства с бодибилдингом. По словам Гейнор, ее бывший партнер, который занимается этим видом спорта, познакомил ее с тренировками и атмосферой соревнований. Она начала заниматься в спортзале под руководством персонального тренера и полностью сосредоточилась на подготовке.

Сейчас женщина участвует уже в своем третьем шоу по бодибилдингу. Она отмечает, что этот спорт дал ей четкую структуру, дисциплину и цель. По ее словам, она стремилась не просто похудеть, а стать физически сильной.

Сегодня ее вес составляет около 70 кг в межсезонье. При этом она подчеркивает, что больше не ориентируется исключительно на цифры, а оценивает свое состояние по внешнему виду, самочувствию и уверенности.

Вне спорта Гейнор работает в ИТ-сфере, имеет двух взрослых дочерей и четырехлетнюю внучку. Она отмечает, что тренировки не мешают ее семейной жизни. Во время подготовки к соревнованиям самым большим вызовом для нее стали светские мероприятия и необходимость контролировать питание даже в отпусках.

Женщина также делится своим опытом в соцсетях, где рассказывает о трансформации и мотивирует других. В частности, она обращается к женщинам старшего возраста и отмечает, что изменения возможны независимо от возраста, если есть решимость действовать.

