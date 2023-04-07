Женщина похудела на 70 килограммов и показала, во что превратилось ее тело: "Лучше бы я этого не делала"

Женщина говорит, что это повлияло на ее интимные отношения с мужем.

59-летняя Клодетт Хоук из Нью-Йорка, США, похудела на 70 килограммов, однако женщина теперь крайне недовольна своим телом из-за обвисшей кожи.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Клодетт Хоук рассказала, что после беременности она поправилась до 145 килограммов. Женщина некомфортно чувствовала себя в таком весе, поэтому решилась на операцию по уменьшению желудка. Она отметила, что из-за лишнего веса ей было сложно передвигаться и играть с внучкой.

После операции за несколько лет ей удалось похудеть на 70 килограммов, однако Клодетт теперь чувствует себя еще хуже, чем когда у нее были проблемы с лишним весом. Дело в том, что кожа женщины ужасно обвисла, из-за чего она начала стыдиться своего тела.

Фото: mirror.co.uk

"Я не люблю смотреть в зеркало. Мне вообще не нравится мое тело. Оно ужасное. Раньше у меня была хорошая грудь, а теперь она выглядит так, будто у меня коровье вымя. Я стараюсь не смотреть на свое тело", – говорит американка.

Фото: mirror.co.uk

Клодетт Хоук подчеркнула, что из-за похудения у нее начались проблемы в сексуальной жизни. Она стесняется обнажиться перед мужем.

"Я не позволяю мужу видеть меня без одежды. Это трудно, потому что у нас была достаточно активная сексуальная жизнь, когда я была тяжелее. Я чувствую, что сейчас я не привлекательна для него через мое тело, поэтому мы не занимаемся сексом", – рассказала женщина.

Клодетт говорит, что кроме интимных проблем у нее появились и бытовые. Из-за веса кожи на руках ей стало сложно работать.

"Кожа покрывается высыпаниями там, где кожа перекрывается, и появляется неприятный запах. И это постоянно. Излишняя кожа на руках тянется вниз и мне сложнее что-то делать. Это тоже больно, а потому я ношу много компрессионной одежды", — рассказала женщина.

Фото: mirror.co.uk

Теперь американка собирает деньги, чтобы совершить новую операцию по удалению лишней кожи.

Напомним, акушер-гинеколог из Гондураса Марко Каликс был поражен, обнаружив таракана, скрывающегося во влагалище пациентки.

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