Женщина похудела на 90 кг и стала похожа на "Барби": как полет в самолете повлиял на ее тело (фото)

Кайла говорит, что ей было стыдно сидеть на двух креслах самолета.

В США женщина, которая весила 152 килограмма, похудела почти на 90 килограммов после того, как едва смогла поместиться на двух сиденьях в самолете. Она утверждает, что именно этот случай изменил ее жизнь.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

38-летняя Кайла ЛаВенде весила более 152 килограммов, когда совершила полет, изменивший ее жизнь. Она путешествовала из своего родного города Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, что, по ее мнению, вызвало сильный стресс, несмотря на то, что она заплатила за дополнительное место в самолете во время часового путешествия.

Женщина похудела на 90 кг. / Фото: dailystar.co.uk

"К счастью, я купила два места в самолете. Сотрудники Southwest Airlines позволили мне зайти на борт первой и выбрать место, поэтому я выбрала последний ряд самолета, чтобы никто не проходил мимо меня и не таращился. Это стало поворотным моментом, ведь мне понадобилось два места в самолете и удлинитель ремней безопасности", — вспоминает Кайла.

Через два года женщине удалось похудеть на 90 килограммов. Она села на диету и уменьшила свой желудок. Кроме того, она начала заниматься силовыми тренировками и кардиотренировками, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Женщина сбросила 90 килограмм после полета в самолете / Фото: dailystar.co.uk

"Все началось с изменения моего мышления. Затем мне сделали операцию на желудке, которая помогла мне изменить образ жизни и не сбиться с правильного пути. Я узнала все о питании и о том, как питаться, чтобы подпитывать свой организм, а не есть для удовольствия ", – говорит она.

Теперь женщина постоянно тренируется и планирует поучаствовать в конкурсе бодибилдеров.

Кайла удовлетворена своей трансформацией после похудения и часто получает комплименты. Она всегда обожала Барби и одевалась в девичьем стиле – и теперь она в восторге, когда ее сравнивают с куклой.

"Когда говорят, что я похожа на Барби, то это, пожалуй, сбывшаяся детская мечта. Хотя я всегда одевалась в стиле Барби, люди заметили это только сейчас", — говорит девушка.

Женщина из-за мест в самолете похудела на 90 кг.

Напомним, в Великобритании во время фестиваля Creamfields пара занялась сексом на смотровом колесе. За этим наблюдали другие отдыхающие и сняли все на камеру.

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