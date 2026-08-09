Женщина похудела, но ее грудь стала еще больше: как так произошло (фото)

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Женщина, которую в Интернете называют обладательницей самой большой груди в Великобритании, рассказала о серьезных трудностях, с которыми сталкивается каждый день. По ее словам, после резкого увеличения груди ей стало тяжело спать, ходить по лестнице и даже видеть собственные ноги.

Об этом пишет Need To Know.

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Тианна Мун утверждает, что ее грудь начала стремительно увеличиваться после использования препарата Mounjaro, применяемого, в частности, для снижения веса.

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Размер груди женщины за короткое время изменился с L в NN, а сейчас она носит бюстгальтер размера 32OO.

Благодаря этому Тианна считается женщиной с самой большой грудью в Великобритании, опередив таких моделей, как Мелисса Эшкрофт и Саммер Робертс.

Тианна Мун / © Jam Press

Однако титул, который может показаться привлекательным издалека, на практике создает для 30-летней женщины немало проблем. Простейшие повседневные дела стали для него сложными, а летом ситуация усугубляется еще больше.

«Жаркая погода отнюдь не приятна», — рассказала модель из Восточной Англии изданию. «Моя грудь — это настоящая фабрика тепла. И я почти ничего не могу сделать, чтобы охладиться. Лестница тоже стала для меня огромной проблемой. Я постоянно спотыкаюсь на ней. Мне приходится идти очень медленно, потому что я уже не вижу своих ног. Это смешно, но это правда».

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Отдельной проблемой для Тианны стал сон. После похудения она, по ее словам, стала свободнее двигаться во сне, из-за чего чаще просыпается на спине.

«Со сном у меня тоже большие проблемы. С тех пор как я похудела, мне легче двигаться во сне, поэтому я чаще просыпаюсь на спине. Но я постоянно просыпаюсь, потому что дополнительный вес на груди душит меня».

Тианна Мун / © Jam Press

Тианна имеет редкое заболевание, известное как гигантомастия. Оно характеризуется чрезмерным и скорым увеличением ткани молочных желез.

Женщина поначалу пыталась найти положительную сторону в своей ситуации. В частности, она могла гордиться тем, что получила титул женщины с самой большой грудью в Великобритании. Однако теперь этот статус для нее практически не имеет значения.

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По словам Тианны, сейчас она больше всего хочет избавиться от боли и физического дискомфорта. Однако даже уменьшение груди не гарантирует решение проблемы.

«Я не самая большая в мире, и не хочу такой быть. Сейчас я чувствую сильную боль».

Женщина объясняет, что операция по уменьшению груди может иметь для нее дополнительные риски. В частности железистая ткань может продолжить расти после хирургического вмешательства, а на месте операции останется рубцовая ткань.

«Уменьшение груди – это не лечение. Железистая ткань может продолжать расти после операции, и тогда мне придется учитывать еще и рубцовую ткань. У меня по бокам груди кожа истончена, поэтому во время операции риск ее разрыва будет выше. Никто не знает, почему у меня такое состояние, поэтому будет тяжело найти хирурга, который согласится провести операцию».

Тианна Мун / © Jam Press

В ноябре в 2025 году Тианна перенесла операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть. Однако после потери веса ее грудь, по ее словам, не уменьшилась, а наоборот — стала еще больше.

После этого женщина решила самостоятельно работать над физическим состоянием и принялась регулярно тренироваться. По ее словам, физические упражнения помогают не только поддерживать форму, но и облегчают нагрузку на спину.

«Я занимаюсь силовыми упражнениями и тренировками с эластичными лентами. Это помогает мне укрепить позвоночник и поддерживать лучшую осанку. Хотя я и забываю, насколько большая моя грудь, потому что живу с ней. Я постоянно что-то опрокидываю и натыкаюсь на предметы, поскольку ничего не вижу».

Из-за своего состояния Тианна также существенно ограничила поездки. Даже продолжительное путешествие на автомобиле может вызвать сильную боль и напряжение в верхней части спины.

«Я редко уезжаю за границу, но сиденье в машине более часа вызывает сильное напряжение и боль в верхней части спины. Это началось только в последние несколько месяцев, поэтому я почти не выходила из дома».

При всех трудностях Тианна продолжает тренироваться и пытается адаптироваться к своему состоянию. В то же время, ее главная цель сейчас — не рекорды или внимание в соцсетях, а возможность жить без постоянной боли и физических ограничений.

Напомним, полицейская скончалась после удаления грудных имплантов.

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