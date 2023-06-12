Женщина похудела почти на 84 кг: фото до и после

Мэгги Уэллс проснулась 1 января 2018 года с тем, что она описала как "пронзительные до мозга костей" мыслями.

34-летняя мать троих детей Мэгги Уэллс похудела почти на 84 кг после того, как весила более 136 кг. Как правило, она отказывалась появляться на семейных фотографиях. Женщина сказала, что в какой-то момент осознала, что у ее детей нет никаких фотографий с ней, чтобы помнить ее.

Об этом пишет GMA.

"Я не боялась, что я умираю из-за своего веса, но мне было страшно, что если что-то случится, у моих детей не будет фотографий, чтобы вспоминать меня. Моему сыну было 6 лет на тот момент, и я думаю, что у нас было всего две общие фотографии. Я просто проснулась в первый день Нового года и это мнение сразу меня поразило", — рассказала Мэгги.

Начиная с 1 января 2018 года, Уэллс изменила свою диету, исключив все добавленные сахара и уменьшив потребление углеводов. В первый месяц она скинула почти 11 кг.

Уэллс изменила свою диету, исключив все добавленные сахара и уменьшив потребление углеводов. Maggie Wells

Через год Уэллс сбросила почти 84 кг. Она сказала, что она сделала это самостоятельно и только с помощью диеты, только недавно начала добавлять физические упражнения в свое ежедневное расписание.

“Я чувствую себя на 15 лет младше. Я не знаю, как это описать, кроме того, что я чувствую себя совершенно новым человеком. У меня есть ясность ума и буквально новая перспектива на жизнь", — сказала Мэгги.

Уэллс, мать 6-летней дочери, 8-летнего сына и 12-летнего пасынка, сказала, что сбросила вес, просто фокусируясь каждое утро на следующих 24 часах перед ней.

Уэллс сбросила вес, просто фокусируясь каждое утро на следующих 24 часах перед ней. Maggie Wells

"Мне не нужно было фокусироваться на том, что мне нужно сбросить 90 кг или даже 9 кг. Я просто фокусировалась на 24 часах. Я говорила себе, что мне нужно просто пережить следующие 24 часа. Если я захочу [определенную еду или напиток] в это же время завтра, я позволю себе это», – рассказала Мэгги.

Женщина рассказала, что этот образ мышления помогает ей продолжать держать эту диету.

Уэллс нашла успех, придерживаясь кетогенной диеты, базирующейся на употреблении продуктов, богатых жирами и в которых мало углеводов. Она сосредотачивается на потреблении мяса, овощей и яиц, чтобы сделать свою диету простой и в пределах бюджета ее семьи.

"У меня нет времени готовить заменители хлеба и все эти вещи. Я обнаружила, что этой диеты может придерживаться любой, независимо от бюджета", — сказала Уэллс, работающая в области недвижимости.

Женщина нашла успех, соблюдая кетогенную диету. Maggie Wells

Когда Уэллс начала сбрасывать вес и увеличивалась ее уверенность в себе, женщина стала более открытой относительно своего путешествия по похудению. Она создала группу в Facebook, которая насчитывает более 5 000 подписчиков.

На странице Уэллс она рассказывает свою историю похудения, а также публикует фотографии, показывающие реальность ее трансформированного тела — обвисшую кожу и прочее.

Хирургическое вмешательство для меня не вариант в финансовом плане, поэтому мое тело не изменилось. Люди видят реальное состояние вашего тела, когда вы стремительно теряете вес», – прокомментировала женщина.

Мэгги поразила своей трансформацией. Maggie Wells

Напомним, в США женщина, которая весила 291 килограмм, похудела до 112 килограммов благодаря операции по уменьшению желудка. Она говорит, что это изменило ее жизнь к лучшему, поэтому она продолжает худеть.

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