Женщина похвасталась бицепсами больше, чем у Арнольда Шварценеггера: как она выглядит (фото)

Джеки Корн, известная как "Она-Халк" – 34-летняя любительница фитнеса из Нидерландов, якобы имеющая бицепсы больше, чем Арнольд Шварценеггер в расцвете сил – 61 см против 56.

Об этом пишет Media Drum World.

Корн всегда занималась фитнесом, но только после того, как в 2020 году из-за ограничений, связанных с COVID-19, ей пришлось сделать перерыв в занятиях кикбоксингом, она поняла, что ей гораздо комфортнее иметь большее телосложение. С тех пор она более чем удвоила свой вес и посвятила себя наращиванию массивных мышц. Она чувствует себя сильнее, чем когда-либо, и, несмотря на то, что ее называют "толстой" или "слишком мужественной" в Интернете, она сосредотачивается только на позитиве и поощряет других людей делать то же самое.

Джеки Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

"Что я делаю, когда меня так обзывают — удаляю комментарий, а потом блокирую человека, я не считаюсь с негативным мышлением, всегда найдутся люди, которые думают, что знают лучше или могут сделать это лучше, но это путешествие — мое, и я пройду его по-своему, без негативных комментариев", – сказала Джеки в интервью. "Честно говоря, если люди говорят вам неприятные вещи, просто игнорируйте негативные мнения или комментарии".

Джеки Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Корн рассказала, что когда она занималась кикбоксингом, то всегда чувствовала себя сильной, но и истощенной из-за постоянных диет. Теперь, как реальная женщина-Халк, она чувствует себя еще сильнее, но в то же время более комфортно в собственной коже, ведь ей не нужно постоянно худеть.

Джеки Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Она просто сосредотачивается на здоровом питании, пытаясь потреблять как можно больше калорий в период набора массы и поднимает вес, чтобы нарастить мышцы.

Джеки Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Джеки начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний, после чего следует двухчасовая силовая тренировка, обычно содержащая тягу штанги до 150 килограммов, жим штанги лежа до 200 килограммов, приседания с дополнительным весом 100 килограммов и жим штанги ногами до 450 кг. Это довольно ошеломляюще даже для бодибилдера-мужчины.

Джеки Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Несмотря на критику по поводу фигуры, Джеки Корн также получает много комплиментов, а некоторые мужчины даже говорят, что хотят жениться на ней из-за ее идеального тела, или называют ее идеальной женщиной. Но, в конце концов, она нравится себе такой, какая она есть, и это главное.

Джеки Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Напомним, что известно о самой низкой женщине в истории человечества. Паулина Мустерс зарабатывала тысячи долларов и скончалась в 19 лет.

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