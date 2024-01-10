Женщина похвасталась, как измена мужа спасла их брак – фото

Женщина рассказала, как разоблачила мужа в измене, и это спасло их брак.

Об этом пишет nypost.com.

45-летняя Чарити Крейг и 40-летний Мэтт развелись на восемь месяцев в 2012 году после того, как она обнаружила текстовые сообщения от другой женщины на телефоне любимого. Мэтт покинул семейный дом, чтобы продолжить отношения со своей любовницей.

Но потом они решили дать своим отношениям еще один шанс после терапии. Теперь пара из Орландо, США, считает, что они "самые счастливые".

Чарити и Мэтт Крейги / Фото: SWNS

"В то время роман моего мужа казался концом света, но для нас это оказалось лучшим результатом, поскольку мы вернулись гораздо сильнее", — сказала основательница ювелирной компании.

Пара начала встречаться в подростковом возрасте и поженилась, когда им было чуть больше 20. Но в 2012 году, имея четырех детей младше 6 лет, они достигли дна. К июлю Чарити начала подозрительно относиться к поведению мужа, особенно потому, что он оставался до позднего вечера, работая музыкальным пастором.

"Я работал более 60 часов в неделю в условиях сильного стресса. Я проводил больше времени на работе, чем с семьей", — объяснил Мэтт, который сейчас является директором по маркетингу. "Я боролся между семьей и мечтами о музыкальной карьере".

Чарити и Мэтт с детьми / Фото: SWNS

Опасения Чарити подтвердились, когда она обнаружила текстовые сообщения другой женщины. Мэтт признался, что он имел тайные отношения в течение двух месяцев. После того, как роман стал известен, пара начала планировать развод.

"Я думала, что знаю своего мужа лучше, чем кто-либо другой, но он жил двойной жизнью, а я понятия не имела", — сокрушалась Чарити. "Весь мой мир опрокинулся с ног на голову, и я не знала, как мне когда-нибудь восстановиться".

Мэтт ушел со своей любовницей, а Чарити обратилась к психологу. Она узнала, что роман Мэтта был не единственной причиной их семейных проблем.

"Я начала терапию и поняла, что я больше не та женщина, на которой он женился, и не только он виноват в разрыве наших отношений. Я провела восемь месяцев, работая над собой – укрепляя уверенность в себе и учась справляться со своими проблемами здоровым способом", – поделилась она.

Чарити и Мэтт Крейги / Фото: SWNS

Они возобновили роман в феврале в 2013 году после прохождения семейной консультации. Мэтт также передал Чарити все пароли от своего телефона и социальных сетей.

"Мэтт невероятно сожалел об этом романе, но я также сожалела о своем участии в распаде нашего брака", — сказала Чарити. "Нам пришлось полностью начинать заново, но оно того стоит".

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Теперь Чарити работает консультанткой по вопросам брака, помогая другим парам, переживающим измену.

"Это трудная работа, но очень приятно помогать другим парам преодолеть измену и возобновить свой брак", — заявила мама четырех детей. "Мы решили бороться за нашу семью и работать над решением наших проблем, и я так рада, что мы это сделали, потому что сейчас дела лучше, чем когда-либо", — добавила она.

Чарити и Мэтт Крейги / Фото: SWNS

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