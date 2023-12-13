Женщина похвасталась, как невольно отомстила соседке, воровавшей ее посылки: что она заказала

Женщина рассказала, как ненамеренно отомстила соседке за кражу ее посылок.

30-летняя женщина объяснила на Reddit, что она регулярно заказывает пополнение своей коллекции.

Она написала: "Моя соседка переехала в свой дом примерно 3 месяца назад со своим 9-летним сыном. Я была близкой подругой людей, живших там раньше, и внесла их в список доверенных соседей, которым можно доставлять посылки, если меня нет дома. С тех пор, как она переехала, я изменила ситуацию с почтовыми службами, но, к сожалению, многие курьеры не имели этой информации. К сожалению, несколько посылок доставили новой соседке, и когда я пошла за ними, она отрицала свою осведомленность или дала мне уже открытую посылку и использовала оправдание, что ее сын случайно ее открыл".

Заказав несколько новых "специальных дополнений" для своей коллекции, она решила, что в день доставки будет работать на дому, чтобы обеспечить безопасную доставку.

Несмотря на все меры предосторожности, оказалось, что посылка была доставлена ее соседке, и она добавила, что ее "сердце упало", когда она получила сообщение. Она продолжила: "Я вышла из дома и пошла в дом соседки, чтобы постучаться в ее дверь".

Соседка не была счастливой, увидев ее, и отрицала, что знает о доставке посылки, в конце концов разозлившись и ругаясь на нее, чтобы она оставила их в покое. Женщина продолжила: "Прежде чем я успела договорить, она хлопнула дверью перед моим носом. Я была явно раздражена, снова постучалась к ней в дверь и принялась ждать, но она полностью игнорировала меня в течение как минимум 10 минут".

Расстроенная женщина пошла домой и позвонила в курьерскую службу, пытаясь забрать свое имущество. В тот момент, когда она была в режиме ожидания, во входную дверь раздался громкий стук. Это прибежала соседка с плакавшим сыном. Она начала кричать на нее: "Из-за тебя в моем доме появился чертов огромный паук!".

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Она добавила в своем сообщении: "Да, я коллекционирую тарантулов, настоящих пауков и множество других инвертированных животных. Сначала я испугалась, что она навредила одному из моих новых тарантулов, но не смогла сдержать сарказм в голосе, когда заставила ее признаться, что она забрала мою посылку. Я закрыла дверь и поговорила с оператором, который все слышал, потому что я им уже рассказала, что в посылке, и они смеялись в трубку. Я сказала им, что мне придется спасать своего паука от сумасшедшей Карен".

Женщина, к счастью, спасла своего не пострадавшего тарантула, но не сдержалась, когда напала на соседку за кражу ее имущества. Она заявила ей, что если она когда-то украдет еще одну посылку, то будет иметь дело с полицией.

Она закончила: "С тех пор я связалась со всеми курьерскими службами в моем районе и потребовала, чтобы они больше никогда ничего не оставляли на ее адрес. Был один случай, когда ей доставили посылку с работы, но как только я постучалась в ее дверь, она просто вручила мне открытую коробку и захлопнула дверь перед моим носом. Мораль этой истории такова: не открывайте чужую посылку, в ней могут оказаться гигантские пауки!".

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