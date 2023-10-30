Женщина похвасталась, как отомстила бывшему-изменщику: "Теперь его волосы местами тают"

Женщина разозлилась, узнав, что бойфренд изменил ей, и решила отомстить.

Как написала подруга Джейн на Reddit, пара встречалась три года, прежде чем девушка узнала, что ее партнер крутит роман с другой женщиной за ее спиной.

После яростной ссоры парень попросил ее переехать из их квартиры, и женщина согласилась. Впрочем, она предложила остаться друзьями.

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Ключ от дома Джейн оставила себе и заходила в квартиру каждый раз, когда ее экс вместе с новой пассией выходили из дома.

Девушка тайно добавляла крем для депиляции в шампунь предателя.

Джейн регулярно поддерживала связь со своим бывшим, чтобы "убедиться, что с ним все в порядке", и во время одного из разговоров он признался, что его волосы местами "тают". Она сказала, что одной из "лучших вещей" было регулярное получение от него обновлений по поводу выпадению волос.

В комментариях люди поторопились поделиться своим мнением:

Хорошо, что это временно

На самом деле это была мелкая месть, а не попытка нанести ему долговременный вред

Я не понимаю, как крем для депиляции не попадает в глаза? Он должен жечь, как сам шампунь иногда это делает. Или это особая марка? Мне очень интересно

Напомним, замужняя женщина тайком устроила свадьбу еще с тремя мужчинами. Она обманула их на 92 000 долларов.

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