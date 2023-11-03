Женщина похвасталась, как проучила коллег, которые тайно брали ее сливки: "В следующий раз не воруй"

Шутка мамы шокировала тысячи человек после того, как она рассказала, что заменяла сливки для кофе грудным молоком в холодильнике своего офиса.

Об этом пишет Daily Mail.

Саванна, офисная сотрудница, купила бутылку своих любимых сливок для кофе и оставила их в общем холодильнике, но через неделю они быстро закончились.

В конце концов, она поняла, что кто-то из ее коллег помогал ей с покупкой, и решила заменить жидкость грудным молоком, чтобы проучить.

Через неделю Саванна добавила к бутылке записку: "Доброе утро! Для тех, кто всю неделю наслаждался моими кофейными сливками... Сюрприз! Вы пили мое грудное молоко. Надеюсь вам понравилось. Ваше здоровье!". Она добавила: "PS: Это органическое вещество, поэтому не беспокойтесь".

Женщина проучила коллег, которые тайно воровали ее сливки / Фото: dailymail.co.uk

Дерзкая записка оставила многих шокированными, но в то время как некоторые считали ее "веселой", другие думали, что это просто шутка.

Смешно, но это чушь, потому что никто не наливает грудное молоко в использованную бутылочку из-под сливок.

Зачем кому-нибудь наливать грудное молоко в контейнер для сливок для кофе? Это явно фейк

Также некоторые пользователи поделились своим опытом общения с ворами в общественных местах.

Кто-то всегда воровал мой сок из кувшина, которого мне должно было хватить на неделю или две. Там было мое имя, но это не имело значения. Я повесил большой ярлык с надписью "Лабораторный эксперимент", и это сработало. Больше никто ничего не выносил

Летом я оставил сыр в машине на три дня, а потом положил его в холодильник на работе. Кто-то это съел!

Я бы добавила туда слабительное или что-то похуже, чтобы наказать вора. Им следует научиться не трогать то, чего они не принесли!

Некоторые считали, что "розыгрыш" на самом деле не нанес никакого вреда.

Гораздо полезнее, чем любое дерьмо, купленное в магазине!

Шутка над вами, он одновременно получает повышение иммунитета и бесплатные сливки.

Напомним, мужчина вернулся в бар через 15 лет, чтобы оплатить счет. В 2008 году он напился с друзьями вина и сбежал.

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