Женщина показала, как от алкоголя у нее пожелтели глаза - фото

Женщина, чьи глаза пожелтели из-за алкогольной зависимости, рассказала о своем пути к выздоровлению после того, как врач сказал ей, что она умрет, если продолжит пить.

Дженна де ла Крус из Солт-Лейк-Сити, США, поняла, что у нее проблемы, когда она не могла заснуть, не выпив. Об этом пишет Daily Star.

Ее глаза и кожа изменили цвет после того, как злоупотребление психоактивными веществами привело к острой печеночной недостаточности.

Глаза женщины пожелтели из-за алкогольной зависимости / Фото: dailystar.co.uk

Но сейчас она трезвая уже 16 месяцев.

32-летняя Дженна, впервые выпившая в 14 лет, рассказала: "Когда я оглядываюсь назад, просматривая фотографии, я не могу поверить, что все настолько плохо. Я не узнаю эту девушку, я действительно стала оболочкой самой себя. Я тоже так горжусь собой за то, что держалась и продолжала выздоравливать, несмотря на то, насколько я была больна и сломана. Потребовалось много сил, чтобы пережить этот период, и я очень горжусь этой сломанной желтой девочкой".

Дженна впервые выпила в 14 лет / Фото: dailystar.co.uk

Женщина поделилась, что ее величайшим страхом были люди, узнавшие о ее алкоголизме. Крус начала делать фотографии, чтобы следить за своими глазами. Она была опустошена, когда они стали желтыми.

"Если бы я продолжала пить, меня здесь уже не было бы на 100%. Я была бы мертвой, и мои дети росли бы без матери. Алкоголизм был бы наследием, которое я бы им оставила", — рассказала она.

Дженна начала пить, когда училась в старшей школе. Ее первая пьянка включала в себя смешивание дешевой водки с апельсиновым соком с ее приятелями в доме старшего парня. Тогда она проснулась вся в рвоте в гараже.

Ежедневное употребление алкоголя стало нормой для Дженны, когда она стала старше, и дошло до того, что ее рвало каждое утро.

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Она также страдала желудочными спазмами, синдромом раздраженного кишечника, а на ее коже появлялась красная сыпь.

И кроме того, что алкоголь причинил вред ее телу, он также повредил ее отношениям. В частности, с ее детьми: "Мои дети должны расти быстрее из-за моей зависимости, и восстановление этих отношений является моим приоритетом, и я знаю, что это требует времени и много работы".

Поворотный момент настал, когда однажды утром Дженна проснулась и была "полностью желтой". Она обратилась в отделение неотложной помощи, где ей сказали, что она имеет острую печеночную недостаточность.

Дженна вспоминала: "Врачи сказали мне, что если я не перестану пить, то умру, и тогда я так ослабла. После выписки из больницы я могла только спать и пить воду. Я была слишком больна, чтобы пить алкоголь, и я едва могла ходить, моя кожа сильно чесалась из-за печеночной недостаточности, а волосы начали выпадать горстями. Я была в режиме выживания и пьянство равнялось смерти".

Теперь Дженна избегает брать бутылку. С того времени она похудела на 30 кг.

После отказа от алкоголя она похудела на 30 кг. / Фото: dailystar.co.uk

Сейчас только одно мнение об алкоголе вызывает у нее тошноту. Женщина сказала, что физически больше не зависит от него.

Лишь одна мысль об алкоголе вызывает у Дженны тошноту / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, женщина игнорировала симптомы, которые считала болезнью сердца, пока чуть не попала в ДТП. Впрочем, настоящий диагноз ее шокировал.

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