Женщина показала, как причудливо отомстила начальнику за увольнение с работы - видео

Женщина произвела фурор в Сети историей, как она отомстила своему бывшему работодателю после увольнения из-за сокращения в компании.

Мэдисон рассказала в своем TikTok, что была единственной, кого уволили из ее команды, отметив, что это "действительно отстой".

Поэтому она придумала для босса "подлый" план – спрятала много своих фотографии в офисе, чтобы ее никогда не забыли.

"Итак, меня уволили, и пятница была моим последним днем, и я была единственной, кого уволили. Я спрятала эти крошечные фотографии по всему офису с разными вещами", — поделилась она и показала распечатанные фотографии.

Впрочем, шалость на этом не закончилась. По словам Мэдисон, ее бывший работодатель целый день прочесывал офис в поисках фотографий, поскольку она пронумеровала каждую из них.

"И сегодня в 3:30 в понедельник мне сообщили, что именно этим они занимались весь день. Лучше всего то, что я пронумеровала все эти фотографии, но пропустила номера, чтобы они никогда не подумали, что нашли их все", — отметила она, смеясь.

Ролик было пересмотрено 5 миллионов раз. Пользователи TikTok также сходили с ума от веселого розыгрыша.

Пропустить номер – это абсолютно жестоко, я одобряю

Это самая удивительная хаотическая вещь, которую я когда-либо видел

Пропуск чисел — это дьявольски

Другие люди сказали, что им больше понравился смех женщины, чем сам розыгрыш.

Твой смех убил меня! Плачу

Я просто знаю, что они сожалеют, что тебя уволили. Это истерика. Им будет не хватать такой энергии.

Твой смех дает мне кучу серотонина

Напомним, женщина в 70 лет выглядит 40-летней. Она удивила своей внешностью и рассказала секрет молодости.

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