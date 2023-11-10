Женщина показала лайфхак, как отапливает целые комнаты всего двумя вещами из садового центра - фото

Одни пользователи подвергли критике идею, а другие подтвердили, что это действительно работает.
Пользователь TikTok поделилась лайфхаком, как экономно обогреть дом.
В посте @prepperqueen, у которой 79 тысяч подписчиков, она поделилась своим новым способом, как тепло и уютно провести зиму.
По ее словам, решение проблемы роста затрат на электроэнергию может оказаться под рукой в вашем местном садовом центре. Для этого нужно приобрести свечу и глиняный цветочный горшок.
"Возможно, это уже есть у вас дома. Один глиняный цветочный горшок и свеча обеспечат обогревом одной комнаты, если у вас нет тепла", – смело заявила она в своей публикации.
Горшок женщина поставила над свечой на кирпичи, что обеспечивает достаточно места для циркуляции воздуха.
Однако не все пользователи согласились, что это жизнеспособная альтернатива традиционным методам отопления.
- Ни одна из подобных конструкций не более эффективна, чем простое использование свечей отдельно
- Ложь! Термическая динамика доказывает, что это неправда
Но были другие, кому такой метод действительно помог.
- Использовал это два года назад, когда в феврале в Техасе случился ледяной апокалипсис
- Это работает. Я использовал его в Чикаго, когда было минус 30 и на несколько часов исчезла электроэнергия
Напомним, женщина сорвала пол и была напугана жуткой находкой. Пользователи выдвинули предположение, что же это может быть.
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