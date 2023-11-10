Женщина показала лайфхак, как отапливает целые комнаты всего двумя вещами из садового центра - фото

Одни пользователи подвергли критике идею, а другие подтвердили, что это действительно работает.

Пользователь TikTok поделилась лайфхаком, как экономно обогреть дом.

В посте @prepperqueen, у которой 79 тысяч подписчиков, она поделилась своим новым способом, как тепло и уютно провести зиму.

По ее словам, решение проблемы роста затрат на электроэнергию может оказаться под рукой в вашем местном садовом центре. Для этого нужно приобрести свечу и глиняный цветочный горшок.

"Возможно, это уже есть у вас дома. Один глиняный цветочный горшок и свеча обеспечат обогревом одной комнаты, если у вас нет тепла", – смело заявила она в своей публикации.

Женщина показала лайфхак, как экономно отапливает комнаты / Фото: скриншот с видео

Горшок женщина поставила над свечой на кирпичи, что обеспечивает достаточно места для циркуляции воздуха.

Однако не все пользователи согласились, что это жизнеспособная альтернатива традиционным методам отопления.

Ни одна из подобных конструкций не более эффективна, чем простое использование свечей отдельно

Ложь! Термическая динамика доказывает, что это неправда

Но были другие, кому такой метод действительно помог.

Использовал это два года назад, когда в феврале в Техасе случился ледяной апокалипсис

Это работает. Я использовал его в Чикаго, когда было минус 30 и на несколько часов исчезла электроэнергия

Напомним, женщина сорвала пол и была напугана жуткой находкой. Пользователи выдвинули предположение, что же это может быть.

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