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Женщина показала лайфхак, как отапливает целые комнаты всего двумя вещами из садового центра - фото

Женщина показала лайфхак, как отапливает целые комнаты всего двумя вещами из садового центра - фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1229
Время на прочтение
2 мин
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Женщина показала лайфхак, как отапливает целые комнаты всего двумя вещами из садового центра - фото

Женщина показала лайфхак, как экономно отапливает комнаты / Фото: скриншот с видео

Одни пользователи подвергли критике идею, а другие подтвердили, что это действительно работает.

Пользователь TikTok поделилась лайфхаком, как экономно обогреть дом.

В посте @prepperqueen, у которой 79 тысяч подписчиков, она поделилась своим новым способом, как тепло и уютно провести зиму.

По ее словам, решение проблемы роста затрат на электроэнергию может оказаться под рукой в вашем местном садовом центре. Для этого нужно приобрести свечу и глиняный цветочный горшок.

"Возможно, это уже есть у вас дома. Один глиняный цветочный горшок и свеча обеспечат обогревом одной комнаты, если у вас нет тепла", – смело заявила она в своей публикации.

Женщина показала лайфхак, как экономно отапливает комнаты / © скриншот с видео
Женщина показала лайфхак, как экономно отапливает комнаты / Фото: скриншот с видео

Горшок женщина поставила над свечой на кирпичи, что обеспечивает достаточно места для циркуляции воздуха.

Однако не все пользователи согласились, что это жизнеспособная альтернатива традиционным методам отопления.

  • Ни одна из подобных конструкций не более эффективна, чем простое использование свечей отдельно
  • Ложь! Термическая динамика доказывает, что это неправда

Но были другие, кому такой метод действительно помог.

  • Использовал это два года назад, когда в феврале в Техасе случился ледяной апокалипсис
  • Это работает. Я использовал его в Чикаго, когда было минус 30 и на несколько часов исчезла электроэнергия

Напомним, женщина сорвала пол и была напугана жуткой находкой. Пользователи выдвинули предположение, что же это может быть.

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Дата публикации
Просмотры
1229
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