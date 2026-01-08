- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 543
- Время на прочтение
- 1 мин
Женщина показала ветеринару своего кота: он был шокирован, когда узнал о возрасте животного
Женщина рассказала, что с 4 лет живет со своим котом.
Женщина рассказала, что когда привезла к ветеринару своего 27-летнего кота, то он был шокирован видом животного.
Об этом пишет британское издание о животных wamiz.co.uk.
Катарина сняла на видео своего кота Сейбру, когда тот исследовал кабинет врача во время визита к ветеринару.
Она рассказала, что коту 27 лет. В семье Катарины он появился в 2000 году. Тогда ей было всего четыре года, а ему — два. С тех пор Сейбр всегда был рядом с Катариной.
Интернет-пользователи были совершенно поражены. В видео Катарина объясняет, что даже ветеринар думал, что ему на 10 лет меньше. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни кота составляет от 13 до 17 лет.
На продолжительность жизни кота влияет много факторов, таких как среда, образ жизни, рацион, профилактика, порода и генетика. Интересно, что рекорд самый старый кот прожил 38 лет.
Напомним, женщина повела к ветеринару свою кошку и была шокирована тем, кем оказалось животное