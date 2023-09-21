Женщина показала видео, как застукала любимого-изменщика на горячем

Женщина, которой трижды изменяли мужчины, рассказала, как поймала парня на горячем.

Теперь уже одинокая пользовательница TikTok под ником @datzme2.0, рассказала, что заподозрила своего парня в неверности. И вот однажды ночью ее любимый не вернулся домой и выключил телефон. Девушка решила не тратить попусту время, села в авто и поехала по городу. Его машину она заметила возле гостиницы.

В своем видео она показала машину на стоянке с ее фотографиями на приборной панели.

Она сказала: "Я подумала, что просто приду сюда очень быстро, чтобы произнести заклинание в третий раз, потому что сейчас 3:33 утра, и мой парень сказал мне, что придет поздно. Его нет дома, он выключил свое местоположение, выключил телефон. Я припарковалась прямо здесь. Это его машина. Он в чертовой гостинице. Мои чертовы фотографии на его приборной панели, и он, черт возьми, меня изменяет прямо сейчас".

В комментариях под видео она рассказала, что он третий человек, который ей изменяет, заставив ее задуматься, как мужчины могут быть такими жестокими.

Она воздержалась от раскрытия его имени, так как не хочет, чтобы его действия повлияли на детей или родителей. Однако пользователи считают, что ей не следует защищать его следующим образом:

Я бы постучала в дверь, притворившись уборщицей

Отбуксируйте его машину

Я буквально пришла бы туда и узнала, в каком номере он находится

Впоследствии девушка опубликовала еще одно видео, где сидит в своей машине и ждет, пока он выйдет из гостиницы. Она записала, как он направляется к своему автомобилю с другой женщиной, открыл ей дверь, прежде чем уехать.

Многие пользователи были на ее стороне, утверждая, что в такой же ситуации они поступили бы гораздо хуже, чем она.

Девочка, ты лучше меня, я бы сидела на капоте его машины и ждала

Он не заслуживает тебя. Беги

Я немного посигналила бы и поехала бы за ними

В дополнительном обновлении девушка рассказала, что она не плакала из-за того, что поймала его на измене, а просто бросила его и продолжила жить. Также, по ее словам, бывший пытался заставить ее чувствовать себя виноватой за то, что она так разоблачила его.

Напомним, женщина отомстила экс-мужу, который бросил ее беременную ради любовницы. Она похвасталась, что именно сделала.

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