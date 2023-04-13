Женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит: зачем она это сделала (фото)

Стефани Джермино из Тампы, штат Флорида, США сделала радикальную двойную мастэктомию во избежание рака молочной железы, поскольку в ее семье были случаи этого заболевания.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Стефани Джермино рассказала, что ее мать, тетя и бабушка умерли от рака груди и яичников. У ее мамы также был обнаружен положительный ген, поэтому вероятность того, что у Стефани он тоже будет, была 50/50.

А потому женщина согласилась на радикальное решение и сделала операцию по удалению обеих грудей. После операции Стефани решила отказаться от реконструктивной операции во избежание дальнейших осложнений и приняла свой новый вид.

Фото: dailystar.co.uk

Стефани Джермино теперь публикует свои фото в Сети, чтобы женщины были более осведомлены о проблемах онкологических заболеваний и принимали себя такими, как они есть.

Фото: dailystar.co.uk

Напомним, в городе Санлиурфа, Турция, 33-летняя женщина посреди улицы застрелила 41-летнего брата своего мужа. Сначала она заявила, что он ее изнасиловал, но потом оказалось, что они были любовниками.

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