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Женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит: зачем она это сделала (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1303
Время на прочтение
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Женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит: зачем она это сделала (фото)

Фото: pixabay.com

Стефани призывает женщин ответственно относиться к своему здоровью.

Стефани Джермино из Тампы, штат Флорида, США сделала радикальную двойную мастэктомию во избежание рака молочной железы, поскольку в ее семье были случаи этого заболевания.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Стефани Джермино рассказала, что ее мать, тетя и бабушка умерли от рака груди и яичников. У ее мамы также был обнаружен положительный ген, поэтому вероятность того, что у Стефани он тоже будет, была 50/50.

А потому женщина согласилась на радикальное решение и сделала операцию по удалению обеих грудей. После операции Стефани решила отказаться от реконструктивной операции во избежание дальнейших осложнений и приняла свой новый вид.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Стефани Джермино теперь публикует свои фото в Сети, чтобы женщины были более осведомлены о проблемах онкологических заболеваний и принимали себя такими, как они есть.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Напомним, в городе Санлиурфа, Турция, 33-летняя женщина посреди улицы застрелила 41-летнего брата своего мужа. Сначала она заявила, что он ее изнасиловал, но потом оказалось, что они были любовниками.

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Дата публикации
Просмотры
1303
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