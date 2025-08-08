Женщина получает несколько оргазмов в день без всякой причины: что говорят врачи

Женщина / © pixabay.com

В Китае врачи столкнулись с удивительным и тревожным клиническим случаем: 20-летняя женщина ежедневно многократно переживает непроизвольные оргазмы, что держит ее в постоянном состоянии сексуального возбуждения.

Об этом пишет New York Post.

«Симптомы сексуального возбуждения характеризуются повторяющимися и спонтанными оргазмоподобными переживаниями», — объяснили Цзин Янь и Дафан Оуян из Шестого госпиталя Пекинского университета.

В течение пяти лет пациентка, имя которой не называется, страдала от этого явления без всякого сексуального раздражителя. Это заставило врачей предположить, что она имеет дело с синдромом постоянного генитального возбуждения (PGAD).

Несмотря на то, что для стороннего наблюдателя это может звучать как редкая форма удовольствия, на самом деле постоянная возбужденность вызывает глубокие трудности в жизни человека, нанося, согласно исследованию, «значительный ущерб психосоциальному благополучию и функционированию».

Так произошло и с этой девушкой: сильное истощение, отсутствие возможности учиться, работать или поддерживать личные связи — все это стало частью ее повседневной жизни. Однако путь к диагнозу оказался долгим и сложным.

Первые симптомы появились еще в 14-летнем возрасте — в виде «электрического» ощущения внизу живота и непроизвольных сокращений в области таза, похожих на оргазмы. В тот же период у девушки также появилась гиперчувствительность и необычные представления — например, что другие люди способны читать ее мысли. Это стало причиной госпитализации через год, где девушке поставили диагноз депрессивного состояния с психотическими признаками.

Лечение и дальнейшие обследования не дали результатов

Несмотря на лечение различными препаратами — противосудорожными и психотропными, — симптомы не исчезали. Женщина считала, что ее реакции провоцируются внешними факторами.

На момент, когда она снова обратилась к медикам, состояние настолько ухудшилось, что женщина не могла даже описать свои симптомы — оргазмы случались просто во время консультаций.

Неврологические обследования, включая электроэнцефалограмму, не подтвердили эпилепсию. Физическое обследование также не выявило никаких отклонений в строении мозга или половых органов, которые могли бы объяснить такое состояние.

В конце концов, врачи установили PGAD после того, как курс антипсихотических препаратов помог уменьшить и симптомы оргазмов, и бредовые мысли.

После нескольких недель терапии состояние пациентки улучшилось — она смогла вернуться к работе и постепенно восстановить социальную активность. Однако каждый раз после прекращения лечения симптомы возвращались с новой интенсивностью.

Что известно о синдроме постоянного генитального возбуждения?

Синдромом постоянного генитального возбуждения до сих пор остается малоизученным явлением. Впервые он был описан в 2001 году, и, по данным Cleveland Clinic, до 1% женщин в США могут быть подвержены этому расстройству — хотя на практике его редко диагностируют.

К возможным причинам специалисты относят нарушение нервной проводимости, измененное кровообращение, побочные эффекты от антидепрессантов, а также дисбаланс дофамина — нейромедиатора, который играет ключевую роль в механизмах возбуждения и системе вознаграждений мозга.

Вероятно, антипсихотики, которые принимала пациентка, помогли снизить чрезмерную активность дофамина и соответственно уменьшить интенсивность симптомов.

Пока же ученые признают: эффективного и стабильного лечения сейчас не существует, и проблема остается открытой для дальнейших исследований.

Напомним, другая женщина — Эмили МакМегон, чье тело постоянно находится в состоянии сексуального возбуждения, — испытывает по пять оргазмов в день. Она рассказала, что ежедневно испытывает боль, а не удовольствие.